الجمارك تكثف جهود الحد من عمليات التهريب

مها أبو ودن رفعت مصلحة الجمارك حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر، وكأس العالم، من خلال تكثيف الورديات واتخاذ أقصى درجات إدارة مخاطر المنافذ الجمركية، لاسيما الساخنة منها.وقالت مصادر جمركية إن المصلحة كثفت التعاون مع الجهات الأمنية والرقابية الأخرى ذات الصلة بفحص سلع الواردات والصادرا

مها أبو ودن



رفعت مصلحة الجمارك حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر، وكأس العالم، من خلال تكثيف الورديات واتخاذ أقصى درجات إدارة مخاطر المنافذ الجمركية، لاسيما الساخنة منها.

وقالت مصادر جمركية إن المصلحة كثفت التعاون مع الجهات الأمنية والرقابية الأخرى ذات الصلة بفحص سلع الواردات والصادرات، لتلافى حدوث أى أخطاء أثناء الإفراج عن الشحنات.

ومنذ أيام نفت مصادر حكومية لـ«المال»، مسئوليتها عن شحنة الآثار التى تم الكشف عنها فى حاوية دبلوماسية بميناء ميلانو الإيطالى، لوقوعها فى نطاق مسئولية الجهات الأمنية المسئولة عن فحص الصادرات؛ لأن دور الجمارك يقتصر على فحص الواردات.

ووفقًا للمصادر الجمركية تسعى المصلحة للحدِّ من عمليات تهريب السلع الممنوعة والضارة التى يكثر تهريبها خلال المواسم والأعياد، بالإضافة لارتباط عيد الفطر هذا العام بالمونديال الذى يجعل المهمة الجمركية أكثر صعوبة، نظرًا لكثافة الإقبال على رحلات الطيران المسافرة والعائدة من روسيا.

ومع بداية شهر رمضان ضبطت مصلحة الجمارك كمية كبيرة من مخدر الحشيش، تتخطى الـ ٤٠٠ كيلو جرام، ومثيلها من أقراص الكبتاجون المخدرة.

وقالت المصادر: سعينا فى مثل هذه الأيام لا يقتصر على ضبط المخدرات والسلع الممنوعة أو ذات طابع الأمن القومى، وإنما تظل مساعينا فى ضبط أى مخالفة جمركية قائمة لذا تتضاعف الجهود فى المواسم.

وكان وزير المالية عمرو الجارحى قد عين رئيسا جديدا للمصلحة قبل شهر رمضان، خلفا للدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس المصلحة السابق.