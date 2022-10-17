الجمارك تقوم بضبط عمليات تهريب بقيمة 111 مليون جنيه

أصدرت مصلحة الجمارك تقريرا حول أهم الضبطيات التي تمت بالمنافذ الجمركية من اعمال التهريب الجمركي والتي بلغت قيمة التعويضات الخاصة بها الى قرابة مليون جنيه 111 مليون جنيه.

وأشارت مصلحة الجمارك، عبر تقريرها الذي اطلعت عليه ” المال ” أن هذا يأتي في ضؤ التعليمات الخاصة بوزير المالية الدكتور محمد معيط والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية سواء منافذ برية أو جوية أو موانئ بحريه والتأكيد علي إحباط كافة محاولات التهريب.

وأوضح التقرير أن الإدارات الجمركية المختلفة قامت بإحباط عدة محاولات تهريب في الفترة من 9 أكتوبر الى 15 أكتوبر 2022 منها على سبيل المثال، قيام جمارك السلوم بضبط محاولة تهريب كمية من السبائك الذهبية وتم وزن المضبوطات 10188 ج تقريبا.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 ملايين و438 ألف و280 جنيها، كما بلغت قيمة المضبوطات 10 ملايين و697 ألف و400 جنيها، فيما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة العمليات من تحرير محضرين ضبط وتهرب جمركي لعدد 2 شركة تعمل بنظام السماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم حيث قامت الشركتين بتبديد كمية من الأقمشة.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات والتعويضات المستحقة مبلغ وقدره 1.13 مليون جنيه، كما تمكنت الإدارة من تحرير محضر ضبط تهرب جمركي لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وقامت بتهريب كمية كبيرة من الكيماويات إلي السوق المحلي والغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المقررة والغرامات والتعويضات المستحقة بمبلغ (370 ألف جنيه، كما بلغت المستحقات الجمركية الاجمالية مبلغ 1.5 مليون جنيه.

كما تمكن رجال جمارك قسطل البري من ضبط محاولة تهريب عدد٣٤ هاتف محمول ماركة Redmi9A، كما تمكن رجال موظفي مطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة مخبأة داخل أحذية ثلاثة ركاب .

فيما تمكن موظفي الإدارة العامة لجمارك الصادر بجمارك دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد البترولية حيث تبين وجود 911 كرتونه بها سائل برائحة نفاذه داخل عبوات من لدائن مرقوم براق BARRAQ PETROLEUM سریع عديم الرائحه في عبوات مختلفة الاحجام تبين بالتحليل أنها (سائل سريع الاشتعال) مواد بترولية سولار، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 394 ألف و 920 جنيه .

كما تمكن موظفي جمارك الدخيلة من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المكملات الغذائية المتنوعة ومستحضرات التجميل واجهزة ذكية وسماعات سمارت وير بودز مخبأة داخل عدد 2 حاوية، كما تقدر قيمة المضبوطات والرسوم والغرامات المستحقة بقيمة 92 مليون و223 الف جنيه و92 جنيها .

وتمكن موظفي الجمارك بالإدارة العامة للصادر بجمرك بورسعيد بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من ضبط محاولتى تصدير كمية من منتجات شركة مصرية فتبين وجود (2000 كرتونة مرقة دجاج _ 3523 كرتونة قهوة سريعة التحضير نسكافية _ 342 كرتونة مقرمشات ميني اندومي .

كما تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولي رقم 2 من ضبط محاولة تهريب كمية من ادوية السرطان غالية الثمن ( عدد 152 شريط بإجمالي 1412 قرص.