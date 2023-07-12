«الجمارك» تقوم ببيع سيارات بقيمة تصل إلى 3.4 مليون جنيه بمطار القاهرة

أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك السيارات بالقاهرة برئاسة أحمد أبوبكر مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من السيارات والموتوسيكلات المخزنة بجمارك القاهرة .

وحسب مصادر بجمارك القاهرة، فقد تم خلال جلسة المزاد تم إجراء المزاد على عدد 13 لوط سيارات، كما تم البيع النهائى لعدد 11 لوط، فيما لم يتم بيع عدد 2 لوط لعدم وجود عطاء، حيث بلغت حصيلة البيع النهائية 3 مليون 427 ألف و 910 جنيه .

وعقدت المزايدة أمس الثلاثاء بقاعة نادى الجيزة الرياضى شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 13 لوط سيارات ودراجات نارية واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.

والسيارات التى تم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج هى من ماركات وموديلات وطرازات وأنواع متنوعة ومختلفة وتشمل ( بورش و BMW ومرسيدس وكريزلر وفولفو ولاندروفر وهونداى ودايو وعدد من الدراجات النارية ماركات مختلفة) .

وكان من بين شروط التقدم للمزايدة أن يتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ( التجار ) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

وتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله .

ويتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك، وعلى كل مشتري يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده.

و علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقه بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الأداريـة ، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ، ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ إعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .

ويتم تسليم اللوطات المبيعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩ على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة أيام وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإدارية مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.