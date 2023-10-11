الجمارك تقرر عقد ورش ميدانية في مواقع العمل الجمركي

قررت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، تكليف مديرى العموم بعمل ورشة عمل ميدانية في موقع العمل مرة كل شهر، لمدة ساعتين مع العاملين بالمصلحة والمنضمين حديثاً.

وأشارت مصادر جمركية، أن هذا يأتي بالتنسيق مع المعاهد الجمركية لمشاركة مدربين متخصصين في تلك الورش، للعمل على نقل الخبرات الجمركية.

وقد قام ياسر الشماع رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الجمركية الشرقية، بتكليف مديرى عموم الإدارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الجمركية الشرقية بالتجهيز والإعداد لورش العمل وذلك وفق خطه زمنية محددة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المعهد القومى للتدريب الجمركي ببورسعيد برئاسة أميمة الخضرى.

وتم عقد أول ورشة عمل أمس 10 أكتوبر 2023، وذلك تحت عنوان “خدمة المتعاملين وتسهيل التجارة “وقام بإدارة ورشة العمل ومحاضرتها احمد امين عبد الحق مدير عام الإدارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة بالمنطقة الجمركية الشرقية، بحضور كافة السادة المتدربين في الميعاد المحدد لإقامة ورشة العمل وبحضور وتناولت ورشة العمل العناصر الآتية:

شرح عام لطبيعة عمل الإدارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة، وارتباط الإدارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة بالادارة المركزية لدعم العمليات.

وقد تم تعريف الزملاء بالدورة الإجرائية داخل الإدارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة، كما تم تعريف العاملين بالمصلحة بكافة المستندات الخاصة باستخراج أو تجديد الرخص للمستخلصين، وكذا التعريف بكافة المستندات الخاصة باستخراج أو تجديد الرخص للمتعاملين.