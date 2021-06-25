اقتصاد وأسواق

«الجمارك» تقرر عرض 5 أصناف مستوردة على لجنة الأسعار بنسبة 100% بميناء السخنة (مستند)

أهمها الأحذية والشنط والساعات وادوات السباكة والعدد اليدوية، والتليفون والمحمول وإكسسواراته
السيد فؤاد 11:47 ص, الجمعة, 25 يونيو 21 11:47 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

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قررت مصلحة الجمارك عرض عدد من الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج الواردة عبر ميناء السخنة على لجنة الأسعار بنسبة 100%. جاء ذلك بعد أن تقدم الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بمذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط أشار فيها إلى أنه بمتابعة العمل بالمواقع والمنافذ الجمركية المختلفة وتذليل المعوقات التي تؤثر على معدلات زمن الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى أنه في ضوء ما تلاحظ أثناء التواصل مع هيئة الرقابة الإدارية بتوافر معلومات عن تدني أسعار بعض الأصناف شائعة الورود من خلال جمارك العين السخنة ووجود تفاوت في تقدير القيمة للأغراض الجمركية من لجنة إلى أخرى، الأمر الذي يؤثر على مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية بين المتعاملين.

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وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه يقترح عرض أصناف الأحذية، والشنط ، والمصنوعات الجلدية ولوازمها، والساعات والأجزاء ولوازمها، وأدوات السباكة لوازمها، والعُدد اليدوية، والتليفون والمحمول وإكسسوراته.

وأشار الغتوري، في مذكرته التي تم التقدم بها لوزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى أن هذا الإجراء من شأنه حدوث انضباط بالسوق وقبول القيمة، وذلك في ضوء حرص المصلحة على عدم تأثير ذلك على معدلات زمن الإفراج عن هذه الأصناف وتبسيط الإجراءات الجمركية التي تتم عليها، وذلك بما يضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة في تحصيل الضريبة.

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بدوره وافق وزير المالية حسب مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، على أن يتم تطبيق ما جاء بالمذكرة منذ 21 يونيو الحالي.

يذكر أن هناك إقبالًا كبيرًا على ميناء السخنة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بالنسبة للبضائع المستوردة من الصين، وجنوب شرق آسيا، خاصة بعد ارتفاع أسعار النوالين البحرية بنسبة تصل إلى ما يزيد على 500% خلال العام الجاري، بعد زيادة الطلب على النقل البحري منذ نوفمبر الماضي وحتى الآن.

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مذكرة رئيس مصلحة الجمارك
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بقلم السيد فؤاد

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