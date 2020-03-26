«الجمارك» تقرر سريان البطاقات الاستيرادية والتصديرية التي انتهت مدتها (مستند)

وافقت مصلحة الجمارك على طلب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالعمل بالبطاقات الاستيرادية والتصديرية التي انتهت ولم يتم تجديدها

قررت مصلحة الجمارك سريان جميع البطاقات الاستيرادية والتصديرية التي انتهت اعتبارا من 18 مارس الجاري وحتى انتهاء فترة التعليق الخاصة بالمصالح الحكومية بشأن تجديد أي رخص في أي نشاط.

وجاء قرار مصلحة الجمارك بعد مخاطبتها من قبل اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والذي أشار إلى أن هذا الإجراء يعمل على تخفيف حدة المخالطة بين المتعاملين مع الجهات المعنية من الجمارك أو الرقابة على الصادرات والواردات، تحسبا لأي إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح ” جابر ” أن هذا الإجراء يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التجوال من ناحية، بالإضافة الى القرار رقم 719 لسنة 2020 والخاص بمواجهة تداعيات فيروس كورونا. صورة من خطاب رئيس هيئة القرابة على الصادرات لمصلحة الجمارك

ميناء الإسكندرية يعمل على مدار الـ24 ساعة

وفي السياق نفسه قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندريه إن الميناء يشهد نشاطا علي مدار الـ 24 ساعة حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء ، وأعمال الشحن والتفريغ ، وحركة السفن والقطع البحرية ، وحركة البضائع ، ومراقبة الساحات ، والنظام الإلكتروني ، وتأمين الأفراد والمنشآت.

وأوضح أن تعليمات وزير النقل الصادرة في هذا الشأن أكدت على ضرورة استمرار استقبال السلع والبضائع عبر ميناء الإسكندرية كمرفق إستراتيجي مهم من مرافق الدولة مع التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

الميناء يعمل بنظام النوبتجيات

وأضاف الغندور أن الميناء يعمل بنظام النوبتجيات بما يتفق مع ما اتخذته الدولة من قرارات لمنع انتشار فيروس كورونا بحيث يستمر العمل علي مدار الساعة لاستقبال وتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية .

وتابع أن الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة طالب الجهات المعنية بالميناء بالقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة ، والمخازن، والساحات والأرصفة ، والمباني ، والسفن والوحدات البحرية ، والأسطح والبضائع ، والمعدات ، وسيارات ركوب العاملين ، ومكاتبهم ، ومعداتهم وذلك علي مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء ، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين .