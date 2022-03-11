«الجمارك» تقرر تغيير سياسة البيع للمهمل بالإسكندرية (صور)

أكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك عدم نجاح العديد من المزايدات التي تم إجراؤها على عدد من الحاويات المهمل بالموانئ خلال الفترة الأخيرة، مرجعًا ذلك إلى الصفة التى يشترط بها البيع وهى (البيع برسم الصادر)، نظراً لأنها تحتوى على بضائع مرفوضة من قبل جهات العرض أو محظور دخولها للبلاد.

وأوضح أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مؤخرًا بين الجهات المعنية، التي أسفرت عن عدد من التوصيات، منها تشكيل مجموعة عمل من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية بإشراف أحمد إبراهيم شحاتة مستشار رئيس مصلحة الجمارك، رئيس وحدة متابعة المهمل، وبعضوية ممثلين عن مصلحة الجمارك والدكتور نبيل بدر مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك دمياط، والمهندس عبدالحميد أحمد مدير عام الإدارة العامة للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وأشار إلى ذلك يأتي بهدف إعادة معاينة وتوصيف وتقييم الأصناف المطلوب التخلص منها بصفة فورية، وكذلك تغيير صفة البيع من البيع برسم الصادر إلى البيع برسم التخريد، أو إعادة التدوير أو البيع برسم الوارد لتسهيل التصرف فيها مع مراعاة النواحي القانونية والإجراءات المنظمة لذلك.

وأضاف “المصدر” أن أحمد عبدالغنى القرنشاوى – وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية- بتكليف كل من ابراهيم عبد الحميد مدير عام المهمل، و نصر الدين عبد الرؤوف مدير اداره التعريفة بالإداره العامه للمهمل، وعبد الله الجندي عضو قانوني بالإدارة العامة للمهمل للانضمام للجنة المشكلة فى أعمالها بميناء الإسكندرية.

كذلك قام الدكتور طارق صلاح – وكيل الوزارة- رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة – بتكليف كل الدكتور وجيه لطفى مدير عام المهمل والبيوع الجمركية، و محمد بسيونى مدير التعريفة بالإدارة العامة للمهمل للانضمام للجنة المشكلة فى أعمالها بميناء الدخيلة.

وأوضح المصدر أنه في جمارك الإسكندرية عقدت اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي، وبدأت المناقشات والدراسة وفحص استمارات المعاينة وكراسات المواصفات والشروط الخاصة بجلسات المزاد لميناءى الإسكندرية والدخيلة حيث تبين وجود أكثر من 450 لوط من بينهم حوالى (250) لوط يباع برسم الصادر.

كما أنه بتدقيق الفحص اتضح ان بعض هذه اللوطات مشمولها بضائع لم يتم عرضها على جهات العرض فى الأصل لكى ترفضها أو تقبل دخولها للبلاد؛ نظرا لتعذر ذلك على رجال الجمارك أو تعدد وكثرة جهات العرض للبوليصة الواحدة، أو للتكلفة العالية مقابل قيام جهات العرض بالفحص أو التحليل المعملى.

وأشار إلى أنه بعد ذلك قامت اللجنة بجولة ميدانية فى مينائى الإسكندرية والدخيلة لمدة ثلاثة أيام متتالية لمعرفه ماهية الاصناف ومعاينتها علي الطبيعه، وأسفرت اعمال اللجنة الي التوصل لحلول فورية ووضع توصيات من شأنها تنشيط أعمال البيع وتكثيف المزادات وزيادة التدفقات النقدية على روافد الخزانة العامة للدولة وتم اتخاذ عددا من القرارات والتوصيات التى قامت بها اللجنة.

بالنسبة للقيودات الخاصة بالأمتعة الشخصية، تقرر تغيير صفة البيع من البيع برسم الصادر الي البيع برسم الوارد الشخصي لعدد 29 لوط عنهم عدد 29 حاوية، وبالنسبة للقيودات الخاصة بصنف الكرتون المضلع والورق بعدد 7 لوط عنهم 31 حاوية يتم تغيير صفة البيع من البيع برسم الصادر الي البيع برسم إعادة التدوير، مع وضع شرط تقديم رخصة مصنع مرخص له بذلك، مع (اخطار) هيئة الرقابة الصناعية ووزارة البيئة للإشراف والمتابعة علي أعمال التدوير .

وبالنسبة للمواسير المعدنية والشدات المعدنية والصاج وما يماثلها من أصناف يتم تغيير صفة البيع من البيع برسم الصادر الى البيع برسم الوارد للتخريد .

وبالنسبة للقيودات الخاصة بصنف لدائن وما يماثلها من أصناف والمرفوضة من قبل جهات العرض الرقابية معمليا يتم تغيير صفة البيع من البيع برسم الصادر الي البيع برسم التخريد أو إعادة التدوير .

وبالنسبة للأصناف التي تم رفضها طبقا لقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 43، 44 لسنة 2016 ، والقرار رقم 540 لسنة 2014، يتم تغيير صفة البيع من البيع برسم الصادر الي البيع برسم الوارد لعدم خضوع مصلحة الجمارك للقيد الوارد بهذه القرارات، وفقا لنص المادة 68 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 مع استيفاء القيود الرقابيه .

أما بالنسبة للقيودات التي تم إدراجها للبيع برسم الصادر لعدم استيفاء جهات العرض الرقابية بعدد 38 لوط عنهم 44 حاوية يتم استيفاء جهات العرض وتتحدد صفة البيع وفقا لنتيجة العرض علي الجهة الرقابية .

وبالنسبة لقيودات المهامل والرواكد التي تم ادراجها بالمزاد لمرات عديدة للبيع برسم الصادر أو الوارد ولم تباع، يتم اعاده تقييمها بمعرفة اللجنة المشتركة من كل من الجمارك والمبيعات الحكومية ووضع قيم وأسعار جديدة تتناسب مع حالة البضائع والقيمة السوقية لها وقت البيع.

أما القيودات الخاصة بصنف ثلاجات منزلية بدون أبواب بعدد 2 لوط عنهم 13 حاوية تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات للإفادة عن مدي امكانيه البيع برسم الوارد لأحد المصانع المرخص لها بإنتاج مثل هذا الصنف، وتقرر إعادة عرضها مرة أخرى للنظر فى ذلك.

وبالنسبة لصنف الملابس المستعملة بعدد 2 لوط عنهم 3 حاوية تم تغير صفة البيع من البيع برسم الصادر الي البيع برسم المدينة الحرة وفقا لضوابطها .

وبالنسبة للقيودات الخاصة بصنف الأخشاب الجديدة بعدد 2 لوط عنهم 4 حاوية يتم تغيير صفة البيع من البيع برسم الصادر الي البيع برسم الوارد بشرط التبخير قبل الصرف. اما فيما يخص الأخشاب المستعملة بعدد1 لوط بوزن 130 طن يتم بيعها برسم الوارد بشرط إعاده التدوير.

أما بالنسبة للقيودات الخاصة بصنف التبغ والسجائر بعدد 6 لوط عنهم 5 حاوية يتم تسليمها الي الشركة الشرقية للدخان للإعدام بشرط التحقق من اخطار الرفض لها بمعرفة الاداره العامه للمهمل والبيوع بجمارك الاسكندريه .

وبالنسبة للقيودات الخاصة بصنف الطوب الإسمنتي بعدد 3 لوط عنهم 5 حاوية يتم التنسيق مع رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رئيس مصلحة الجمارك لتسليمها لميناء الإسكندرية.

والقيودات الخاصة بصنف الأجهزة المعملية والمستلزمات الطبية بعدد 3 لوط عنهم 3 حاوية يتم مخاطبة وزارة الصحة لمعاينتها واستلامها، أما القيودات الخاصة بصنف ريش الطيور بعدد 1 لوط بعدد 5 حاوية والمدرج بالمزاد للبيع برسم الصادر، فيتم التواصل ومخاطبة الحجر البيطري للإفادة بالموافقة علي مدي امكانية ادراجها للبيع برسم الوارد وفقا لشروط الحجر البيطري.

وبالنسبة للقيودات الخاصة بصنف افران صناعية وماكينات صناعية مستعملة وفخار ومشايات رياضية بعدد 4 لوط عنهم 4 حاوية يتم تغيير صفة البيع من البيع برسم الصادر الي البيع برسم الوارد، وكذلك يتم تغيير صفة البيع لعدد 10 لوط عنهم 15 حاوية من البيع برسم الصادر إلى البيع برسم الوارد بشروط طبقا لكل حالة.

وبالنسبة للقيودات الخاصة بأصناف اجهزة منزلية ومستعملة ورسيفر وقطع كاوتش مطاط مستعمل واحذية مستعملة بعدد 4 لوط عنهم عدد 7 حاوية يتم تغير صفة البيع من البيع برسم الصادر الي البيع برسم الوارد للمصانع المرخص لها بنشاط اعاده التدوير بشرط تقديم رخصة مصنع يعمل في مجال اعادة التدوير.

أما القيودات الخاصة بقطع غيار السيارات والهيالكل المعدنية وما يماثلها والمدون عليها مراقيم وارقام شاسيهات وغيرها بعدد 23 لوط عنهم 27 حاوية يتم تغير صفة البيع من البيع برسم الصادر الي البيع برسم الوارد للتخريد وفقا للشروط والضوابط.

كما يتم مخاطبة هيئة الميناء لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال استمرار تواجد بضائع مطلوب إعدامها ويتقاعس التوكيل او صاحب الشأن أو وكيلة عن القيام بتحمل تكلفة التخلص منها، وبالفعل أثناء تواجد اللجنة تم التواصل مع مدير عام حركة البضائع بميناء الإسكندرية بسبب تقاعص توكيل ملاحى عن القيام بإعدام مشمول حوالى 20 حاوية تخصه.

حيث أفاد بأنه حاليا جارى إتخاذ إجراءات وقف ترخيص مزاولة نشاط التوكيل.

وقد انتهت اعمال اللجنه فى مينائى الإسكندرية والدخيلة مساء الخميس الماضي بإصدار تلك التوصيات علي ان يتم تنفيذها بمعرفه الادارات العامه للمهمل والبيوع الجمركيه بجمارك الاسكندريه وبجمارك الدخيلة ولجنه التعريفه المختصه بكل ميناء ويتم مراجعه كافه استمارات الجرد الخاصه بتلك اللوطات واستيفاء القواعد والشروط الاستراديه والرقابيه لها.

كما تقرر الانتهاء من تنفيذ تلك التوصيات في يوم الخميس الموافق 17 مارس 2022 وتسليم الاستمارات لمندوبى الهيئة العامة للخدمات الحكوميه لاعمال شؤنها وادراجها بالمزادات القادم.

كذلك حثت اللجنه على ضرورة مراجعة وإعاده تقييم السيارات التي تدرج للبيع بالمزاد بمعرفه اللجنة المشتركة من كل من الهيئه العامه للخدمات الحكوميه وجمارك الاسكندرية والدخيلة بما يتناسب مع الحالة والقيمة السوقيه لها.