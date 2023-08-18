الجمارك تقرر تعيين عدد من الوظائف القيادية بالمنفذ الجمركي بدمياط (منشور)

قرر محمود السيد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بمصلحة الجمارك، تعيين ياسر محمد أسامه البنا من العاملين بالمستوى الوظيفي الأولى ” أ ” بتسيير أعمال وظيفة مدير إدارة مجمع المنطقة الحرة بالإدارة العامة للمناطق الحرة بالإدارة المركزية لجمارك دمياط بقطاع العمليات الجمركية.

جاء القرار بعد موافقة رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية الشحات غتوري، كما صدر القرار نظرا لخلو بعض الإدارات بالمصلحة ولأهمية تلك الإدارات لما تقوم به في الإشراف ومتابعة تنفيذ الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير منظومة العمل الجمركي بالموانئ والمنافذ الجمركية.

كما تقرر تعيين سميعة مصطفى كمال العشماوي بالمستوى الأولى ( أ ) الإدارة كمدير ادارة القضايا المدنية والإدارية والجنائية بميناء دمياط، بالإضافة إلى تعيين هدى شعبان التلباني بالمستوى الأولى ( أ) كمدير إدارة الحجز الاداري وتنفيذ الأحكام بميناء دمياط.

وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن هذا يأتي في ضوء كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 17/2/33 لسنة 2019 ولحسن سير العمل وانتظامه وذلك لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظائف الاشرافية طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وفي سياق متصل خاطب أحمد ابو الحسن، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، أنه تم رصد منشور بتاريخ خلال أغسطس الجاري على الجروب الرسمي للتواصل الداخلي للعاملين ” الجمارك المصرية نيوز ” (facebook) بعنوان ” اقتراح ” و محتواه يقترح أحد العاملين بالمصلحة من المتعاقدين الجدد أن يتم عقد ندوات اونلاين بعد مواعيد العمل الرسمية للمنضمين حديثا للعمل بالمصلحة وأن يكون لكل ملف كود محدد يمثل مكتبة الكترونية.

وأكد أبو الحسن في خطابه لرئيس الادارة المركزية قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات بضرورة الإحاطة والتوجيه نحو دراسة المقترح و انشاء منصة إلكترونية داخلية تحتوى على المواد العلمية اللازمة لتثقيف العاملين بالمصلحة.

كانت قد أعلنت مصلحة الجمارك المصرية مؤخرا، عن حاجتها إلى تعيين 1000 وظيفة جديدة من حملة المؤهلات العليا، وذلك للعمل في عدد من المنافذ الجمركية.

وأشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.