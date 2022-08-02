الجمارك تقرر تشغيل وردية ليلية لأعمال الصادر فقط بالمنافذ الجمركية

قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، تشغيل وردية ليلية لأعمال الصادر بالمنافذ الجمركية، وذلك لأول مرة بالمنافذ الجمركية المختلفة.

ونص منشور صادر عن رئيس مصلحة الجمارك، على أنه من المقرر أن الوردية الليلية مكونة من مثمن مستندي ومدير تعريفة بالتناوب بين المراكز اللوجستية بما فيها أيام الجمعة والاجازات الرسمية مؤقتا ولحين توفير عمالة يتم عمل نوباتجية في جميع المراكز .

ونص المنشور رقم 61 لسنة 2022 الصادر عن رئيس المصلحة، على أن هذا يأتي نظرا لوجود بعض الرسائل العاجلة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة سواء للتداول أو التصدير مما يتطلب انجاز العمل على مدار 24 ساعة.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن تنفيذ تلك التعليمات يكون بالتناوب بين لجان المناطق الحرة بالمراكز اللوجستية، كما أن هذا يأتي تفعيلا لأعمال كافة لجان الصادر على مدار 24 ساعة بما فيها أعمال المراكز اللوجستية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن هذا يأتي في ضؤ الاهمية التي توليها الجهات المختلفة لتشجيع الصادرات المصرية وجذب وتنشيط الاستثمار في مصر، كما أن أسلوب العمل من خلال منظومة النافذة القومية الواحدة ( نافذة ) يمكن العمل بشكل مركزي.

يُذكر أن مشروع «نافذة» يرتكز على إرساء دعائم منصة معلوماتية مؤمنة متكاملة ومنظومة إلكترونية حديثة ومستدامة لحوْكمة الإجراءات بمفهوم «الشباك الواحد»، لتصبح مصر بأكملها منطقة لوجيستية عالمية ومتطورة؛ حيث يستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك.

وتستهدف مصلحة الجمارك أن تسهم تلك الإجراءات في تقليل زمن الإفراج، مما يكون له تأثير مباشر في تخفيض ثمن السلع والبضائع والخدمات.

ولفت إلى أن هناك العديد من البروتوكولات مع الجهات المختلفة مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة، بإيفاد ممثل عن كل منها إلى المراكز اللوجستية ليقوموا بجانب ممثل مصلحة الجمارك بفحص تظلمات المستوردين والمصدرين لا مركزيًّا؛ بما يسهم فى التيسير عليهم على النحو الذى يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى.

كان خالد ناصف، مستشار التكنولوجيا بشركة (MTS) المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، قد أكد أن البوابة الإلكترونية “نافذة”، والتي أصبحت نقطة دخول تسمح بتقديم البيانات والمستندات مرة واحدة، ودون تكرار ويتم تداولها بين أطراف المنظومة ومعالجتها فى أسرع وقت وبأقل تكلفة فى إطار من الشفافية والأمان،

مشيرًا إلى أن «نافذة» توفر قاعدة بيانات واحدة تسمح بتقديم تقارير لحظية عن البضائع للجهات المعنية، قبل استيرادها ودخولها أرض الوطن.

وأضاف أنه تم تطبيق منظومة نافذة والإفراج المسبق في كل من مطار القاهرة وبورسعيد والإسكندرية ودمياط، مضيفًا أنه سيتم تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بمينائي الدخيلة وبورتوفيق نهاية مارس المقبل، وميناءي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيو 2021؛ وبذلك تغطي منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من ٩٥% من إجمالى البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.