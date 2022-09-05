«الجمارك» تقرر تحصيل 75 قرشا على كل علبة سجائر مبيعة من شركات الأسواق الحرة

قررت مصلحة الجمارك تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج على أن تتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا، وذلك من شركات الأسواق الحرة.

وذكرت مصلحة الجمارك عبر منشور للشحات غتوري رئيس المصلحة برقم 66 لسنة 2022 ” اطلعت عليه المال ” أن هذا يأتي تطبيقا لأحكام البند التاسع من المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.

كما يتم تحصيل ” وفقا للمنشور ” 10% من قيمة كل وحدة مبيعة بالسوق المحلية من مشتقات التبغ بخلاف السجائر.

كما ذهب المنشور إلى ضرورة مراعاة المنافذ الجمركية بأنه وفقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته ولائحته التنفيذية فان السجائر ومشتقات التبغ ( المصل والنشوق والمدغة ) تخضع لضريبة الجدول فقط من الجدول المرفق للقانون رقم 67 لسنة 2017 .

وتأتي تلك التعليمات بناء على كتاب رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 4492 في نهاية أغسطس الماضي بخصوص كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات الممؤرخ في مارس الماضي، والمنتهي الى طلب قيام مصلحة الجمارك بتحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة من شركات الأسواق الحرة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج و10% من قيمة كل محددة مباعة من مشتقات التبغ بخلاف السجائر إعمالا للقوانين المختصة بهذا الشأن.

وأعلنت أمس ” الأحد ” شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية عن تطبيق زيادة أسعار السجائر المحلية، وذلك بعد تلقي إخطار من الشركة الشرقية للدخان، ببدء تطبيق الزيادة من اليوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022.

وتشمل الأسعار الجديدة للسجائر، سعر كليوباترا سوفت كوين ارتفع من 19 جنيها لـ21 جنيها، وسعر كليوباترا بوكس (أبيض/ ألوان) ارتفع من 20 جنيها لـ22 جنيها، وسعر كليوباترا سوبر من 21 جنيها لـ23 جنيها.

وسعر «بوكس 10» من 11.50 جنيه لـ13 جنيها، وسعر بوسطن / بلمونت 19.50 جنيه لـ22 جنيها، وسعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه لـ20.50 جنيه، وسعر كليوباترا بلاك 24 جنيها، بدون زيادة، وسعر ماتوسيان سوبر 24 جنيها بدون زياد، وسعر مونديال (أحمر- أزرق- سيلفر) من 21 جنيها لـ23 جنيها، وسعر مونديال سويتش (منتول/ بلوبيري) 24 جنيها بدون زيادة.

وكشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في بيان، أن الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومبانى” أخطرتهم بزيادة جنيهين لأغلب أنواع السجائر .

وجاءت الزيادة الجديدة في أسعار السجائر بحسب الشركة تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.