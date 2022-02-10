الجمارك تقرر العمل طوال أيام الأسبوع لتسريع زمن الإفراج عن البضائع (مستند)

قررت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري استمرار عمل المنافذ الجمركية طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، وذلك في خطوة منها لتسريع زمن الإفراج الجمركي عن البضائع، وذلك بناء على توصيات مجلس الوزراء .

وقرر رئيس مصلحة الجمارك عبر القرار رقم 22 لسنة 2022 بتكليف نوباتجية بجميع المراكز اللوجستية على مستوى المناطق الجمركية الثلاثة من غير العاملين بالمناطق النائية من وظيفة مثمن مستندي – مدير تعريفة مستندي – مراقب مالي ، وذلك للعمل بالمراكز أيام الأجازات والعطلات الرسمية على أن يتم منحهم راحة بدلا منها أو مقابل مادي لها.

فيما نص القرار في مادته الثانية على أن يكلف رؤساء الإدارات المركزية بمتابعة النوباتجية المشار اليها في المادة الأولى من القرار وتكون تحت الاشراف المباشر لمديري المراكز اللوجستية، على أن يتم العمل بهذا القرار من اليوم 10 فبراير .

وكان محمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، قد صرح بأن مجتمع الأعمال والنقل البحري يساند المنظومة الإلكترونية؛ بهدف تسريع زمن الإفراج الجمركي، كما لا يمانع في اتخاذ كل الإجراءات التي تدفع في هذا الاتجاه.

وأضاف رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، في رسمي صادر عن غرفة الملاحة، أنه تم عقد لقاء مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور مجتمع الأعمال السكندري، الأسبوع قبل الماضي، وأسفر عن تشكيل لجنة من ممثلي العديد من الجهات، والتي تضم وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية،والغرفة التجارية بالإسكندرية، وغرفة ملاحة الإسكندرية، وشعبة المصدرين والمستوردين بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وشركة MTS، على أن تجتمع اللجنة بمقر وزارة المالية لتتركز مهامّها في تجميع كل الاقتراحات من المجتمع الملاحي ومجتمع الأعمال ورصد جميع التوصيات التي من شأنها خدمة نشاط النقل والتجارة المصرية.

وأشار محمد مصيلحي إلى أن اللجنة تهدف أيضًا إلى دراسة موضوع بوليصة الشحن الإلكترونية، وإصدار إذن التسليم الملاحي،علاوة على مقترحات وزارة المالية بعمل التوكيلات الملاحية سبعة أيام في الأسبوع، وامتداد العمل إلى السادسة مساء.

جدير بالذكر أن وزارة المالية قامت، خلال الفترة الماضية، بإصدار العديد من القرارات التي من شأنها العمل على تقليل زمن الافراج الجمركي، والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بعملية التجارة، والتي من أهمها صدور قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى صدور اللائحة التنفيذية للقانون بموجب القرار رقم 430 لسنة 2021 في سبتمبر الماضي، علاوة على تطبيق منظومة الشباك الواحد “نافذة”، خلال العام قبل الماضي، فضلًا عن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) في أكتوبر الماضي.