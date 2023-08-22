الجمارك تفعل عمل التخليص الجمركي عبر حاملي الترخيص وتنهي التفويض

بدأت اليوم ” الثلاثاء” عدد من المنافذ الجمركية خاصة الاسكندرية والدخيلة في تنفيذ تعليمات رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، باقتصار عمل المستخلصين الجمركيين الحاصلين على الترخيص فقط أو توكيل من صاحب الشأن.

ويأتي هذا بتطبيق منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2023 والذي يلزم عمل مستخلصي الجمارك عبر رخصة مزاولة النشاط وليس عن طريق التفويض عن صاحب البضاعة.

وقامت مصلحة الجمارك بإقرار التعليمات الجديدة موضحة أنه يتم التعامل مع حاملي رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي فقط وإبراز توكيل رسمي من المستورد لمندوب صاحب الشأن.

وكان قد أصدر لشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، منشور خلال فبراير الماضي ينص على أن يتولى موظفو الموقع التنفيذي المختص بمراحل الكشف والتثمين والإجراءات التحقق من أن مقدم البيان الجمركي والمتعامل عليه في جميع مراحل الكشف والتثمين هو مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين أو من المندوبين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات الصادر لهم تفويض كتابي بذلك.

كما يقوم موظفو المنافذ الجمركية بالتحقق من التوقيع اليدوي لمالك البضاعة أو من يوكله من المخلصين الجمركيين أو التوقيع الإلكتروني علي المنصة بالمواقع التي تعمل بنظام نافذة، على القيمة المقر عنها وإقرار القيمة والبيان الجمركي.

كما يتم التحقق من أن القائمين بالأعمال المساعدة هم من المعاونين المرخص لهم بذلك وحظر تواجدهم في مراحل الكشف والتثمين، بالإضافة إلى متابعة قيام المخلصين الجمركيين أو المندوبين أو المساعدين بتعليق الترخيص الجمركي ثالثا : يجال كل من يثبت مخالفته لما تقدم للتحقيق الإداري أو لجان التأديب المختصة.

ونص المنشور على أن يتولى موظفو الأمن الجمركي والتفتيش العام ومكافحة التهرب الجمركي بالمواقع ما جاء بالقرار من تعليمات أيضًا.

وجائت تلك التعليمات نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المخلصين الجمركيين بممارسة أعمال التخليص بمقتضي توكيلات رسمية دون أن يكون اسمهم مقيد على البيان الجمركي، وذلك مخالفا لأحكام المواد (24) ، (255)، (138)، (22) ، (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

وفي نفس السياق تفقد اليوم ” الثلاثاء ” الشحات غتوري المنفذ الجمركي بميناء شرق بورسعيد على هامش حضوره تدشين محطات تموين السفن بالوقود التقليدى والأخضر.

واجتمع غتوري برؤساء الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ورئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات وعدد من مديرى العموم وبعض مديرى الادارات، كما تفقد المركز اللوجستي بمبنى الإدارة المركزيه لجمارك بورسعيد واطمئن سيادته على حسن سير العمل وانتظامه.