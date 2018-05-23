الجمارك تفرض أسعارًا استرشادية على Domy

أحمد عوضفرضت مصلحة الجمارك أسعارًا استرشادية على سيارات «Domy» الصينية، بعد تضارب الفواتير الاستيرادية المقدمة من جانب وكيلها المحلى «مكسيم أوتوموتيف» مع شهادات الشركة الأم.كشف مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، عن احتجاز ما يقرب من 85 سيارة من العلامة «Domy» الص

أحمد عوض

فرضت مصلحة الجمارك أسعارًا استرشادية على سيارات «Domy» الصينية، بعد تضارب الفواتير الاستيرادية المقدمة من جانب وكيلها المحلى «مكسيم أوتوموتيف» مع شهادات الشركة الأم.

كشف مصدر مطلع بمصلحة الجمارك، عن احتجاز ما يقرب من 85 سيارة من العلامة «Domy» الصينية المنشأ مدة تجاوزت 30 يوما حتى الآن، موضحا أن الإدارة العامة لجمرك سيارات الإسكندرية أرسلت فواتير السيارات للجنة الفحص، للتأكد من مطابقتها مع شهادات الشركة اﻷم.

أشار إلي أن الفواتير المقدمة لسيارات «Domy x5» تتضمن قيم استيرادية 5.1 ألف دولار، بسعر 7.1 ألف دولار لطرازات «x7»، موضحا أن اللجنة المختصة أقرت زيادات على القيم الاستيرادية للسيارات بقيمة بين 1.9 و3.9 ألف دولار، لتصل اﻷسعار الاسترشادية على «X5» إلي 8 آلاف دولار بدلا من 5.1، وصعدت أسعار «X7» إلي 11 ألفا مقارنة 7.1 ألف دولار.

أضاف أن مصلحة الجمارك تستعد لفحص معظم فواتير السيارات الصينية المنشأ المقدمة أمامها من جانب الوكلاء المحليين، قبل الإفراج عنها؛ لأسباب تتعلق بتضارب العديد من الشهادات المقدمة مع فواتير الشركات العالمية.

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن مصلحة الجمارك اتجهت لفرض اﻷسعار الاسترشادية على السيارات الصينية المنشأ، بعد قيام عدد من الوكلاء المحليين بالتلاعب في القيم الاستيرادية للسيارات، بالفواتير المقدمة أمام مصلحة الجمارك، موضحا أن اﻷخيرة تعمل حاليا على إعادة المحاسبة الجمركية للسيارات دون الاعتماد على الشهادات المقدمة أمامها.

توقع فرض اﻷسعار الاستراشادية على مختلف العلامات التجارية «الكورية، واليابانية» بعد تحايل العديد من الوكلاء من خلال تخفيض القيم الاستيرادية لطرازاتهم بالفواتير المرفقة عن الشهادات اﻷصلية.

يذكر أن مصلحة الجمارك أقرت أسعارًا استرشادية على سيارات جاك، وهايما، وسينوفا، وجنبى، خلال الشهرين الماضيين.

تأتي سيارات «DOMY x5» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سى، أما عن «DOMY x7» فتأتي بنسختين – «اﻷولى» مزودة بمحرك سعة 1.8 لتر، وأخري سعة 2.0 لتر.