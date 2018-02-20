الجمارك تفرض أسعارا استرشادية على السيارات الصينية

أحمد عوض علمت «المال» أن مصلحة الجمارك بدأت تطبيق أسعار استرشادية على السيارات الصينية، على خلفية أزمة الإفراج الجمركى على سيارات «جنبى» المستوردة من شركة «بريليانس البافارية»، ورفض المصلحة اعتماد الفواتير المقدمة منها. وأكده خالد سعد، مدير عام بريليانس البافاري

أحمد عوض

علمت «المال» أن مصلحة الجمارك بدأت تطبيق أسعار استرشادية على السيارات الصينية، على خلفية أزمة الإفراج الجمركى على سيارات «جنبى» المستوردة من شركة «بريليانس البافارية»، ورفض المصلحة اعتماد الفواتير المقدمة منها.

وأكده خالد سعد، مدير عام بريليانس البافارية، أن مصلحة الجمارك فرضت فى أسعارها الاسترشادية %13 زيادة على الفواتير المقدمة من الشركة، مشيرا إلى أن «بريليانس البافارية» قدمت شهادات موثقة لمصلحة الجمارك تفيد بأن شركة «جنبى» العالمية منحت خصومات سعرية على السيارات المتوقفة فى الجمارك.

وطالب بضرورة التواصل مع ممثلى السفارات والقنصليات الخارجية قبل فرض زيادات على الفواتير المعتمدة من الشركات العالمية للتأكد من صحتها، موضحًا أن انعكاسات الأسعار الاسترشادية التى فرضتها الجمارك على السيارات الصينية سيتم تحميلها للمستهلك النهائى.

وأشار إلى أن وكلاء السيارات المحليين يحصلون على مميزات سعرية من الشركات الأم مقارنة بالبيع فى دولة المنشأ، وذلك لأسباب تتعلق بالكميات والمواصفات الفنية، موضحاً أن الشركات الأم قد تميز بعض الوكلاء فى دولة عن أخرى فى إطار الدعم لمواجهة التنافسية مع الطرازات الأخرى.

وأكد مصدر مسؤول بالجمارك، أن المصلحة فى طريقها لإعداد قوائم كاملة عن أسعار السيارات الصينية، من خلال المطابقة مع الأسعار العالمية التى تعلنها الشركات الأم فى بلد المنشأ، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد إدراج عدد من العلامات الأخرى بقائمة الأسعار الاسترشادية.

وعن أزمة الإفراج الجمركى على سيارات «جنبى»، أوضح أن الإدارة العامة لجمارك سيارات الإسكندرية رفضت الفواتير المقدمة من الوكيل المحلى لاختلافها مع أسعار الشركة العالمية، وهو ما دفع المصلحة لاحتساب قيمة الجمارك على أسعارها الاسترشادية.

الجدير بالذكر أن مصلحة الجمارك فرضت أسعارا استرشادية على عدد من العلامات، من بينها «بى إم دابليو» و«مرسيدس» و«أودى» وغيرها، فيما توجهت بعض الشركات لتحرير دعوى قضائية فى مجلس الدولة ضد المصلحة.