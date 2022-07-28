«الجمارك» تفتتح معاملها المركزية بالموانئ البحرية خلال أيام

تعتزم مصلحة الجمارك، بدء تشغيل المعامل المركزية التابعة بالموانئ خلال أيام، عقب الانتهاء من أعمال تركيب المعدات والأجهزة، وإجراء اختيار الكوادر البشرية، وفق تصريح مصدر مطلع.

وتختص تلك المعامل بتيسير الإجراءات الخاصة بفحص عينات رسائل الغذاء، من الفحص الظاهري، والتحاليل اللازم إجراؤها، وقد تم التعاقد مع مهندسين وفنيين وتدريبهم وتأهيلهم على أحدث الأجهزة بهذه المعامل، وذلك لتفادى البطء والتكاليف المرتفعة لإجراءات الفحص والمعايرة، وتسهيل الإجراءات وتسريع زمن المعاملات،‎ ووضع أسس واضحة للتعامل مع الأنظمة والقوانين الحديثة.

وأضاف لـ«المال» أن التوسعات التى شهدتها بعض الدوائر الجمركية تستهدف توسيع حركة تداول البضائع وتيسير إجراءات الكشف، واختصار زمن الإفراج الجمركى، إذ تبلغ مساحة المعمل الصناعى بميناء شرق بورسعيد 550 متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 38.250 مليون جنيه على سبيل المثال، ويتضمن مدخلًا خدميًا، ومنطقة استقبال عينات، و12 معملًا بمساحات مختلفة.

ويستهدف المعمل الغذائى – الزراعى المقام على مساحة 550 متر مربع أيضًا بميناء شرق بورسعيد التابع لهيئة سلامة الغذاء، تيسير عمل الهيئة فى الإشراف على أعمال الواردات من الصناعات الغذائية المختلفة والإنتاج الحيواني، ويحتوى على منطقة لاستقبال العينات، و10 معامل بمساحات مختلفة، بتكلفة تقدر بنحو 31.640 مليون جنيه.

ولفت إلى الانتهاء من ميكنة الإجراءات والتعامل مع بعض الأخطاء بالنظم الإلكترونية التى تظهر خلال عمليات التطبيق، وأيضًا المشكلات المتعلقة بإصدار شهادة المنشأ، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر ومعالجة تأخر المختبرات والفحص، والذى يتسبب فى زيادة تكلفة المنتج وتأخير عملية الإنتاج. المال -خاص