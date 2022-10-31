الجمارك تعيد التذكير بمهام اختصاص مثمن المعاينة والمستندي في المنافذ الجمركية

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تذكيري رقم 18 لسنة 2022 للتذكير بمنشور رقم 7 لسنة 2021 والخاص باختصاصات مثمن المعاينة بمنطقة الفحص والمعاينة، وكذا المثمن المستندي.

وتضمن المنشور اختصاصات مثمن المعاينة بمنطقة الفحص و المعاينة، والتي تشمل القيام بالمعاينة النافية للجهالة وفقا للمستندات المقدمة والبضائع الواردة، وكتابة المعاينة وفقاً لمنطوق البند على الفاتوره ووضع البند الجمركي وفقا لطبيعه الوارد وإدراجه بالحاسب الآلى.

كما أنه ضمن مهام واختصاصات مثمن المعاينة بمنطقة الفحص، إعتماد القيمه لأصناف (المستعمل – الشخصي – الاستوكات الفرز الثاني وما دون – المنسوجات ) على الفواتير وقبولها .

وكذلك مسح المستندات لعملية الكشف والمعاينة وإدراجها بالبيان الجمركي آليا للنافذة الواحدة .

كما تضمن المنشور إختصاصات المثمن المستندي، والتي تتمثل في مراجعه البند طبقا للنظام المنسق بلجنة التعريفة بشباك نافذة H.S والتعريفة المتكاملة، ومراجعه القيمة طبقا لإتفاقية منظمة التجارة العالميه .

وكذا التأكد من إدراج كافه الاصناف والكميات الموضحة بالفواتير وبيان العبوه بالحاسب الآلى وإظهارها بالإقرار المميكن، ومطابقه البيان وتحديد العجز والزيادة والتعامل معها آليا في ضوء القانون وذلك من خلال لجان الاجراءات.

وتشمل مهام تلك الوظيفة إضافة أي رسوم أو ضرائب أو غرامات لم تضاف عند تقديم الاقرار وتحديد الحسبة النهائية للضرائب والرسوم، بالاضافة الى أنه عند المطالبة بتطبيق إتفاقية يتم إحاله البيان الكترونياً إلى مدير التعريفة المختص لإعتماد تطبيق مستندات الاتفاقية من عدمه.

كما يقوم بطباعة الرسوم آليا تمهيدا لسداد البيان إلكترونياً وقيام شركة MTS بإخطار صاحب الشأن او من ينوب عنه إلكترونيا .

ويأتي صدور المنشور في ضؤ ما تلاحظ لدى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بخصوص الاختلاف في اختصاصات كل من مثمن المعاينة والمثمن المستندي من منفذ جمركي لآخر.