الجمارك: تعليمات جديدة بشأن شحنات الوارد بنظام مرتجع الصادر (ACI) وبرسم العرض والإعادة (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بخصوص إجراءات مرتجع الصادر لنظام التسجيل المسبق على الشحنات (ACI)، وكذا الشحنات الواردة برسم العرض والإعادة.

وذهبت التعليمات الجديدة التي صدرت بموجب منشور إجراءات رقم 1 لسنة 2022، إلى أن يقوم صاحب الشأن أو وكيله من المخلصين الجمركيين “المصدر” بالدخول على منصة نافذة الخاصة بنظام التسجيل المسبق “ACI” وإدراج البيانات الأولية عن الشحنة السابق تصديرها – إسم المستورد الأجنبي – إدراج رقم شهادة الصادر التي تم التسعير بها من جمهورية مصر العربية وأى ببانات أخرى متوافرة عن البضائع المصدرة.

كما تقوم منصة نافذة بإصدار رقم ACID خاص بمرتجع الصادر وإرساله إلكترونيًا إلى صاحب الشأن ليقوم يإبلاغ الناقل لوضعه على مستندات الشحن (فائمة الشحن – بوليصة الشحن)، كما أنه بعد وصول الشحنة يفوم جمرك الإفراج بقيد الرسالة كوارد (مرتجع صادر) ويتم الحصول على صورة ضوئية من شهادة الصادر السابق التصدير بها واستكمال جميع الإجراءات الجمركية المقررة في هذا الشأن.

كما نصت التعليمات الجديدة على دورة إجراءات الوارد برسم العرض والإعادة لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) والتي تضمنت أن يقوم وكيل المُصدر في مصر أو وكيله من المخلصين الحمركيين بأن يكون لديها حساب (حسابات) مُفعلة على البوابة الإلكترونية (نافذة)، ووحدة (وحدات) توقيع إلكترونى، كما يجب ان يكون لدى العارض الأجنبي / الشاحن الأجنبي (وكيل الشحن الأجنبي) حساب (حسابات) مفعلة عى منصة (كارجو إكس) .

وذهبت التعليمات في هذا الشأن أيضا إلى أن يقوم وكيل المصدر الأجنبي في مصر أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول على البوابة الإلكترونية ( نافذة ) لإصدار الرقم التعريفي للشحنة ACID وإدخال عدد من البيانات.

وتشمل تلك البيانات كلا من بيانات الشاحن الأجنبي / وكيل الشحن الأجنبي الرقم التعريفي (رقم ضريبي أو رقم سجل تجاري، بلد الشاحن الأجنبي، وكيل الشحن الأجنبي، كما يجب أن يكون مسجل على منصة نافذة CARGO-X)، إضافة إلى بيانات الشحنة والتي هي عبارة عن وصف عام، إلى جانب بند التعريفة الجمركية، والحقول المطلوبة لإتمام المعاملة، علاوة على اسم المعرض المقام في مصر.

وذهبت التعليمات إلى أنه بعد الانتهاء من إدارج البيانات المطلوبة يقوم وكيل التصدير الأجنبي أو وكيله من المخلصين الجمركيين بطلب إصدار ACID، كما يتم إصدار الرقم التعريفي لشحن ACID بحد أقصى 48 ساعة، كما يقوم العارض الأجنبي/ الشاحن الأجنبي ( وكيل الشحن الأجنبي) بإعداد المستندات الخاصة بالشحنة (بوليصة شحن وفاتورة تجارية لإنهاء الاجراءات الجمركية ) مدون عليها الرقم التعريفي للشحنة (ACID) وأرقام تعريف طرفي المعاملة التجارية، واسم المعرض ، وستم تحصيل هذه المستندات على منصة كارجو اكس.

كما يتم إخطار وكيل المٌصدر الأجنبي أو وكيله من المخلصين الجمركيين الذي قام بإصدار رقم ACID من خلال منصة نافذة وباستقبال المستندات ليقوم بالتوقيع عليها الكترونيا، وبعد الوصول يتم تقديم التراخيص الرسمية الجمركية المختص بإقامة المعرض داحل المعرض داخل مصر من الجهة المختصة والمنظمة للمعرض داخل مصر وذلك لقيد الرسالة بدفترة 46 ك . م بنظام العرض والاعادة واتخاذ إجراءات الافراج المؤقت عنها طبقا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وذهبت التعليمات الى أنه في حالة عرض بضائع مصر في الخارج وعودتها الى البلاد بعد انتهاء المعرض، أن تكون الهيئة العامة للمعارض أو وكيلها من المخلصين الجمركيين مسجلة ولديها حساب مٌفعل على البوابة الإلكترونية نافذة ووحدة (وحدات) التوقيع الالكتروني.

كما تقوم الهيئة العامة للمعارض أو وكيلها من المخلصين الجمركيين بالدخول على منصة نافذة، وتسجل بيانات البضائع المصرية المرتجعة بعد العرض في الخارج وإدراج رقم شهادة الصادر التي تم التصدير بها من جمهورية مصر العربية وكذلك رقم الاستمارة 136 ك . م، للعرض في الخارج وإدراج اسم المعرض وكذلك اية بيانات أخرى متوفرة عن البضائع والحصول على رقم ACID .

ونصت التعليمات أن تقوم منصة نافذة بإصدار رقم تعريفي ACID خاصة بمرتجع الصادر وإرساله الكترونيا الى صاحب الشأن ليقوم بإبلاغ الناقل لوضعه على مستندات الشحن ( قائمة الشحن – بوليصة الشحن ) .

كما أنه بعد وصول الشحنة يقوم جمرك الافراج بقيد الرسالة ترانزيت لجمرك المعرض – أو كوادر ( مرتجع صادر) طبقا لطلب صاحب الشأن أو وكيله من المخلصين الجمركيين ويتم إستكمال جميع الإجراءات الجمركية المقررة في هذا الشأن.

يذكر أن نظام تسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.