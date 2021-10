الجمارك: تعليمات جديدة بخصوص تنفيذ «التسجيل المسبق» بشأن البضائع الصب الجاف (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك تعديل بعض التعليمات الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بخصوص البضائع الصب الجاف سواء النظيف أو غير النظيف، وذلك بناء على طلبات السوق الملاحي والتجاري، خاصة شركات الشحن والتفريغ .

ونص منشور تعليمات رقم 64 لسنة 2021 بأنه في حال ورود البوليصة مدون ” CONSIGNEE TO ORDER ” ومحدد بخانة NOTIFY إسما للمستلم، وبشرط أن تكون مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج بإسم المظهر له، فيجوز تعديل الإسم بقائمة الشحن دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه، ولا تعتبر من حالات التنازل طبقا ( للمادة ٢٢٣ فقرة ب) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصـادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١.

ونص المنشور الجديد على أن تنحصر مسئولية الناقل أو من يمثله بخصوص الإستعلام عن صحة الرقم التعريفي ACID الذي أدلي به المصدر الأجنبي قبل الشحن من خلال منصة نافذة في التأكد من صحة الرقم فقط، طبقا ( للفقرة الأخيرة من المادة ١٩٨) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصـــادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة ٢٠٢١.

وكانت قد ناقشت غرفة ملاحة الإسكندرية مع مصلحة الجمارك مؤخرا ضرورة توضيح ما تضمنته التعليمات الخاصة بنظام التسجيل المسبق على الشحنات بالنسبة للبضائع الصب، حيث تواجه الموانئ المصرية عزوفا من قبل المستوردين وشركات الشحن والتفريغ العاملة في الصب الجاف عن استيراد كميات الحبوب التي تحتاجها السوق المحلية.

وكانت مصلحة الجمارك أصدرت منشورا في 6 أكتوبر الجاري ، بأنه بعد قيام الخط الملاحي بإدراج قوائم الشحن الكترونيا إلى مصلحة الجمارك عبر منصة نافذة خلال المدة القانونية ( خلال 48 ساعة قبل وصول وسيلة النقل ) والمتضمنة وسيلة الشحن الكلية موضحا عليها الرقم التعريفي لأطراف الشحنة، ويقوم وكيل الشحن الداخلي بمصر بمسئولية إدارج البوليصة الفرعية الكترونيا على منصة نافذة ACI عقب إدراج قوائم الشحن الكترونيا على منصة نافذة خلال 24 ساعة من وصول السفينة.

وذهب المنشور إلى أنه يتقدم المستورد بالبوليصة الفرعية التي استلمها من وكيل الشحن بمصر، وذلك للحصول على إذن التسليم الملاحي وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 223 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك حتى يتمكن من البدء في قيد 46 ك . م والسير في اجراءات الافراج الجمركي عن الرسالة .

أما بالنسبة لبوالص BACK TO BACK للحالات التي يتم العمل بها بنظام MANY TO ONE ( عدد من المصدرين لمستورد واحد ببوليصة واحدة ) ، فتتم الإجراءات الجمركية بواقع 8 خطوات ، تم النص عليها في المنشور الجديد.

ونص المنشور الصادر في 6 أكتوبر الماضي على أن يقوم المستورد المصري بالدخول على منصة نافذة ACI وتسجيل بيانات كل مصدر أجنبي ونوع الشحنة المتسوردة منهم ( عدد من المصدرين) والحصول على رقم ACI واحد .

ويقوم المستورد ومنصة نافذة بإرسال الرقم التعريفي ACID الى كل مصدر من المصدرين الذي سيقوم بالاستيراد منهم في شحنة مجمعة واحدة، وذلك ليقوم كل مصدر منهم بوصع نفس الرقم التعريفي ACID على مستندات الشحنة الخاصة به وارسالها الكترونيا على منصة نافذة كما هو متبع .

كما يقوم المستورد بارسال الرقم التعريفي الى وكيل الشحن الخارجي وذلك ليقوم بتجميع الشحنة من المصدرين وتجهيزها وشحنها من بلد التصدير الى بلد الاستيراد في شحنة واحدة ببوليصة واحدة .

فيما تقوم منصة نافذة باستقبال جميع مستندات الشحنة الكترونيا من كل المصدرين الى نفس الرقم ACID ويتم ربطها جميعا بدلالة هذا الرقم واخطار المستورد للاطلاع عليها والتوقيع على تلك المستندات باستخدام التوقيع الالكتروني .

ويقوم وكيل الشحن الخارجي بإصدرا البوليصة الفرعية ( يكون فيها الشاحن هو المصدر الفعلي للبصاعة، ويكون المستلم هو المستورد الفعلي للبضاعة ) ويضع عليها الرقم الترعيفي للشحن ACI .

يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.