الجمارك تعلن وظيفة شاغرة جديدة.. اعرف التفاصيل (مستند)

أعلنت مصلحة الجمارك، حاجتها إلى وظيفة معاون رئيس مصلحة الجمارك، للمناطق اللوجستية، مشيرة إلى أهمية تقدم ذوي الخبرة لشغل تلك الوظيفة.

وأكد منشور صادر عن مصلحة الجمارك، أن تلك الوظيفة سيكون لها عددا من المهام منها متابعة الإشراف الميداني علي كافة المواقع اللوجيستية العاملة بمصلحة الجمارك والتحقق من حسن سير العمل وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع السادة مديري المراكز اللوجيستية.

كما يقوم من يشغل تلك الوظيفة بمراجعة مدى الإحاطة والإلتزام بالتعليمات المطلوب تنفيذها وفـق مـا يستجد مـن القـرارت واللوائح الصادرة من الجهات المعنية، والعرض بالموضوعات الفنية الخاصة بالمواقع اللوجيستية مزينة بالرأي الفني المقترح.

كما يقوم صاحب الوظيفة الجديدة دراسة المشاكل المعروضة من مجتمع الأعمال لحلها وتذليل العقبات بالعمل الجمركي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقليل زمن الإفراج الجمركي، ولإشراف على رفع كفاءة العاملين وتحسين معدلات الأداء.

كما أنه ضمن مهام الوظيفة الجديدة، تقديم كافة الإستشارات الفنية المكلف بدراستها من جانب رئيس المصلحة مدعومة بالسند الجمركي والقانوني المؤيد له، و تقديم تقرير دوري بأداء المراكز اللوجيستية لرئيس المصلحة وتقرير فوري لسيادته حال حدود أي مشكلة تحتاج تدخله .

واشترطت مصلحة الجمارك أن يتوافر في المتقدم لشغل الوظيفة عدد من الشروط منها أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من العاملين الدائمين بالمصلحة على المستوى الوظيفي (الدرجة الثانية الإدارية (أ) وما فوقها).

كما يكون المتقدم حاصل على مؤهل جامعي ويفضل ممن لديه دراسات عليا في مجال العمل الجمركي، وأن تتوافر لدى المتقدم الخبرة الكافية في مجال العمل (التثمين والإجراءات والنظم الجمركية ، قانون الجمارك، مستحدثات التحول الرقمي ، واللجان التخصصية) والقدرة على القيادة وسرعة التعامل مع المشكلات وحلها.

واشترطت مصلحة الجمارك أن يكون من المتقدم أقل من 50 عاما في تاريخ التقدم للإعلان، وأن يكون المتقدم حاصل على تقدير ممتاز في تقارير الأداء عن أخر ثلاث سنوات.

كما يشترط للتقدم للوظيفة أن يكون على دراية كاملة بموضوعات الجمارك المتعلقة بالتطوير والجاري تفعيلها، وأن يرفق المتقدم ورقة عمل تتضمن رؤيته الشخصية في تطوير المراكز اللوجيستية .

كما يتم تقديم السيرة الذاتية لـه وبيان بجميع إنجازاته في جميع الوظائف الدرجات السابق له العمل بها أو شغلها.