الجمارك تعلن مواعيد عمل المنافذ خلال شهر رمضان (مستند)

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد عمل المنافذ الجمركية خلال شهر رمضان، وذلك حسب خطاب الدكتورة منى نصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك.

وأشارت نصر في خطابها الموجه لرئيس مصلحة الجمارك، إلى أن المواعيد الجديدة تأتي نظرًا لحلول شهر رمضان، وفي ضوء متابعة أداء وسير العمل بمنظومة النافذة الواحدة في المراكز اللوجستية والساحات خلال هذا الشهر بما لا يؤثر على انتاجية الموظفين في انهاء الشهادات الجمركية.

وأكدت ” نصر ” أن العمل بالمركز اللوجستي بمطار القاهرة الدولي من الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا كودرية اولى، لتكون الوردية الثانية من السابعة والنصف وحتى الواحدة صباحا، والوردية الثالثة تكون من الواحدة صباحا وحتى الثامنة صباحا، بالنسبة لساحات الوارد، بينما تكون ساحات الصادر خلال 24 ساعة من خلال تبادل الموظفين.

بينما يكون العمل بميناء العين السخنة من خلال وردية أولى من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساءا، لتبدأ الودرية الثانية من الثامنة مساءا وحتى الساعة 12 مساءا بالنسبة لساحات الوارد، بينما تعمل ساحات الصادر 24 ساعة عبر تبادل الموظفين بين كل ودرية.

بينما باقي المراكز اللوجستية بالموانئ المصرية، والموانئ الجافة والبري، من الثامنة صباحات وحتى الرابعة والنصف مساءا كوردية أولي، وتبدأ الوردية الثانية من الثامنة مساءا وحتى الثانية عشر مساءا .

ونصت التعليمات الجديدة أن تعمل ساحات الكشف والمعاينة خلال الوردية الأولى فقط.

يذكر أن الرسائل الواردة تتعرض لعددا من الإجراءات قبل الافراج عنها، حيث يُشترط موافقة الجهات المعنية بالبضائع حسب طبيعة البضائع، كما يتوجه صاحب الشأن أو المستخلص الجمركي “نائب صاحب البضاعة” لمنطقة الفحص والمعاينة لأجراء المعاينة و المطابقة واستيفاء موافقة الجهات الرقابية والأمنية.

وكانت قد قررت الدكتورة منى نصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، زيادة الفترة التي يحضر بها موظفي الجمارك للعمل على تخفيض الوقت المستغرق للإفراج عن البضائع المنافذ الجمركية.

وأشارت نصر إلى أن تلك التعليمات جاءت بعد متابعة لأداء وسير العمل بمنظومة النافذة الواحدة في الموانئ الجمركية، في إطار مشروع تطوير المنظومة الجمركية.