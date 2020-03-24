الجمارك تعلن عن مواعيد العمل بالمنافذ الجمركية خلال فترة الحظر (مستند)

حددت مصلحة الجمارك مواعيد عمل إنهاء اجراءات الواردات من السبت للخميس بينما الصادرات ستكون طوال أيام الأسبوع من 8 صباحا وحتى 4.5 مساءا

أعلنت مصلحة الجمارك عن مواعيدها الجديدة تماشيا مع تداعيات فيروس كورونا ومواعيد الحظر التي أقرها مجلس الوزراء اليوم.

مواعيد عمل الواردات بالمنافذ الجمركية

وأصدرت المصلحة أن تكون مواعيد العمل بكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بالنسبة للورادات اعتبارا من السبت الى الخميس من كل أسبوع.

إجراءات الصادرات طوال أيام الأسبوع

وبالنسبة للصادرات فتكون المواعيد طوال أيام الأسبوع بدءا من الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءا.

ورديتان بالمطارات لإنهاء الإجراءات الجمركية

كما تضمنت التعليمات الجديدة أن يتم تنظيم العمل بالمطارات لتكون بنظام الورديتين لإنهاء الإجراءات الجمركية، مع مراعاة مواعيد الحظر المحددة خلال الأسبوعين الجاريين. منشور جمركي بتحديد مواعيد العمل بعد قرار حظر التجوال الجزئي

كما تضمنت التعليمات الجديدة التي صدرت منذ ساعات أن تكون مواعيد العمل بباقي الادارات الجمركية المختلفة طوال أيام العمل الرسمية من الساعه الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساءا. وفي جميع الأحوال يراعى تنظيم العمل بكل منفذ جمركي وادارة بما يتوافق مع ظروف وأماكن إقامة العاملين وبما يضمن حسن سير العمل وانتظامه مع عدم الاخلال بالضوابط والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص مواجهة فيروس كورونا بالقرار رقم 719 لسنة 2020.

الخطوط الملاحية تعلن مواعيدها الجديدة في ظل الحظر