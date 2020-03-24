نقل وملاحة

الجمارك تعلن عن مواعيد العمل بالمنافذ الجمركية خلال فترة الحظر (مستند)

حددت مصلحة الجمارك مواعيد عمل إنهاء اجراءات الواردات من السبت للخميس بينما الصادرات ستكون طوال أيام الأسبوع من 8 صباحا وحتى 4.5 مساءا
السيد فؤاد 8:28 م, الثلاثاء, 24 مارس 20 8:28 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

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أعلنت مصلحة الجمارك عن مواعيدها الجديدة تماشيا مع تداعيات فيروس كورونا ومواعيد الحظر التي أقرها مجلس الوزراء اليوم.

مواعيد عمل الواردات بالمنافذ الجمركية

وأصدرت المصلحة أن تكون مواعيد العمل بكافة الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بالنسبة للورادات اعتبارا من السبت الى الخميس من كل أسبوع.

إجراءات الصادرات طوال أيام الأسبوع

وبالنسبة للصادرات فتكون المواعيد طوال أيام الأسبوع بدءا من الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءا.

ورديتان بالمطارات لإنهاء الإجراءات الجمركية

كما تضمنت التعليمات الجديدة أن يتم تنظيم العمل بالمطارات لتكون بنظام الورديتين لإنهاء الإجراءات الجمركية، مع مراعاة مواعيد الحظر المحددة خلال الأسبوعين الجاريين.

منشور جمركي بتحديد مواعيد العمل بعد قرار حظر التجوال الجزئي

كما تضمنت التعليمات الجديدة التي صدرت منذ ساعات أن تكون مواعيد العمل بباقي الادارات الجمركية المختلفة طوال أيام العمل الرسمية من الساعه الثامنة صباحا وحتى الرابعة والنصف مساءا. وفي جميع الأحوال يراعى تنظيم العمل بكل منفذ جمركي وادارة بما يتوافق مع ظروف وأماكن إقامة العاملين وبما يضمن حسن سير العمل وانتظامه مع عدم الاخلال بالضوابط والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص مواجهة فيروس كورونا بالقرار رقم 719 لسنة 2020.

الخطوط الملاحية تعلن مواعيدها الجديدة في ظل الحظر

من ناحية أخرى أعلنت عدد من الخطوط الملاحية العالمية من خلال شركات التوكيلات الملاحية التابعة لها في السوق المصرية عن مواعيد عملها الجديدة بعد قرار الحظر الجزئي والتي كانت في معظمها من التاسعة صباحا وحتى الثانية والنصف أو الثالثة مساءا بعد أن كانت تعمل حتى الخامسة قبل قرار الحظر.

خط هاباج لويد الالماني يعلن مواعيد عمله في مصر
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بقلم السيد فؤاد

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