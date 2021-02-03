«الجمارك» تعقد ندوة للتعريف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».. غدًا

تنظم مصلحة الجمارك غدًا ندوة لاستعراض وشرح المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” مع مختلف المجتمع التجاري والملاحي.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك إن الندوة تهدف إلى تعريف المجتمع التجاري والملاحي بالمنظومة الجديدة، والتي من المقرر لها أن يتم تنفيذها خلال إبريل المقبل اختياريًا، وإلزاميًا خلال يوليو المقبل، على أن تبدأ الندوة الساعه واحدة ظهرًا، من خلال آلية الفيديو كونفرانس، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أصدر أمس قرارًا وزاريًا بالإجراءات التنفيذية للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، الذى ينطلق تجريبيًا أول أبريل المقبل، وإلزاميًا في أول يوليو 2021.

ويشمل النظام فى المرحلة الأولى الموانئ البحرية، ثم يتم الانتقال إلى الموانئ الجوية والبرية، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لشركة ” MTS ” وذلك فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يُسهم فى تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر فى ثلاثة مؤشرات دولية مهمة: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي” .

وأضاف الوزير أن النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» يمنح المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلاءهم من المستخلصين الجمركيين المنضمين للمنظومة الجديدة، الموافقة المسبقة على الشحن، لبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات، وتقليص زمن فحص وتحليل البضائع بالموانئ؛ بما يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا؛ بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، على النحو الذى يضمن انسيابية حركة التجارة.

ويعتمد النظام الجديد على إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن من بلد التصدير، ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمنظومة «نافذة»، ويشترط أن يكون له حق التوقيع الإلكتروني.

وأضاف ” الوزير” أنه بعد انتهاء المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين من تنفيذ هذه الإجراءات يقوم نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، ثم استيفاء القيود الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقًا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف، وتقوم مصلحة الجمارك بالرد: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي للشحنة «ACID»، أو بالرفض مع توضيح سبب الرفض، ثم يتم إتاحة بيانات الشحنة فور إصدار هذا الرقم إلى كل الجهات الرقابية المختصة طبقًا للبند والصنف، ويتم إرسال رقم القيد الجمركي المبدئي«ACID» للشحنة عبر البريد الإلكتروني، إلى كل من المستورد أو صاحب البضاعة، أو وكيله من المستخلصين الجمركيين والمصدِّر الأجنبي.