«الجمارك» تعقد مزادًا لبيع 56 لوط سيارات مخزنة بساحة القاهرة في 13 يناير

تعقد مصلحة الجمارك مزادًا يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 56 لوط لسيارات واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، وبساحة الميناء الجاف 6 أكتوبر و مقبرة 15 مايو.

وأعلنت مصلحة الجمارك عن السيارات التي سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها، والتي تعد عبارة عن تنازلات ومصادرات المصلحة والواردة من الخارج ( ماركات وطرازات وموديلات متنوعة ) .

وتشمل الماركات التي سيتم اجراء المزايدة عليها (مرسيدس – دودج – لاند كروز- كرايسلر – جيب شيروكي – فولفو – هونداى – همر – ألف روميو – شيفروليه – فورد – نيسان -فولكس – لاند روفر – تويوتا- BMW – أتوبيس نيسان 28 راكبًا).

وحددت مصلحة الجمارك كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7.

كما أتاحت المصلحة معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة والميناء الجاف 6 أكتوبر، وحتى يوم عقد المزاد.

ويتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حده وبدون عموله.