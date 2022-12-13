الجمارك تعقد دورة متخصصة حول إجراءات التصدير ونفاذ الصادرات المصرية

تعقد مصلحة الجمارك، بالتعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين ووحدة دعم المصدرين والمنتجين بالمصلحة دورة تدريبية متخصصة حول اجراءات التصدير ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية.

وحسب مصادر جمركية، فمن المقرر ان تصل مدة الدورة الى 3 أيام بدءا من 27 ديسمبر الجاري.

كما تدور الدورة حول التشريعات المنظمة لعملية التصدير، والإجراءات الجمركية للصادر، ومنظومة النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) .

كما سيتم التدريب العملي على التسجيل المسبق للشحنات ACI الجوي، وإدراج شهادات الصادر أون لاين، بالاضافة إلى عمليات الشحن وأنظمة التعاقد والدفع في التجارة الدولية.

كما ستتضمن الدورة الاتفاقيات التجارية الدولية وقواعد المنشأ التى ابرامتها مصر مع شركائها التجاريين وكيف يمكن الاستفادة منها فى التصدير، بالاضافة الى مستقبل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية في ظل الأزمات والمخاطر الراهنة.

كما ستشمل الدورة التيسيرات المقدمة من مصلحة الجمارك، لسرعة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وفي نفس السياق ووفقا لتقرير صادر عن مصلحة الجمارك، أكد على أنه بلغ إجمالي المتحصلات للمحاضر التي تم تحريرها في الادارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى – دعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية نحو 40.4 مليون خلال شهر نوفمبر 2022.

وذكر التقرير الذي ” اطلعت عليه المال ” أنه الادارة العامة لمكافحة التهريب الجمركى -دعم العمليات بالمنطقة الشرقية الجمركية- حررت عدد 98 محضر ضبط جمركى خلال شهر نوفمبر 2022 بقيمة إجمالية للمضبوطات بلغت 181.7 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي الرسوم الجمركية على المضبوطات 40.8 خلال شهر نوفمبر 2022.

إجمالي المتحصلات بلغت اربعون مليون وثمانمائة واثنان وأربعون ألف وثمانمائة أربعة وعشرون جنيهاً .

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن اكسسوار محمول وأدوات منزلية و رومان بلى ومستلزمات انتاج ومواسير نحاس وأجزاء اضاءة وعدد يدوية وداوت صحية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات ياسر الشماع رئيس الإدارة المركزية لدعم العمليات للمنطقة الجمركية الشرقية بتشديد لرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.