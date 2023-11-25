«الجمارك» تعقد اجتماعًا مع مستخلصي الإسكندرية لحل مشكلات المنافذ

عقدت مصلحة الجمارك، اجتماعا مؤخرا مع نقابة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، لمناقشة المشكلات التي تواجههم بالمنافذ.

وأشار نقيب مستخلصي الجمارك بالاسكندرية، إلى أن اللقاء يأتي في ضوء اهتمام الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بحل المشكلات بالمنافذ الجمركية، والتيسير على المتعاملين مع المواقع الجمركية من مختلف القطاعات سواء المجتمع التجارى أو الصناعى أو المستوردين أو المصدريين.

حضر اللقاء الدكتور مجدى الشهاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، وعدد من قيادات مصلحة الجمارك، وقيادات مجلس إدارة الغرفة التجارية من قيادات شعبة مستخلصى جمارك الإسكندرية.

وقد تم بدء اللقاء باستعراض المشاكل والأزمات والمعوقات التى تواجه مجتمع المستخلصين ومجتمع المتعاملين مع جمارك الدخيلة، وتمت المناقشة بين الحضور للوصول إلى حلول جذرية ترضى جميع الأطراف المشاركة فى هذا الإجتماع طبقا للوائح والقوانين المنظمة للشأن الجمركي.

وتم الاتفاق على إنشاء جروب بتطبيقات (التواصل الاجتماعي) خاصة بجمارك الدخيلة، والتى تعد وسيلة من وسائل التواصل الهامة والسريعة، بهدف حل كل المشاكل والأزمات والمعوقات التى يمكن أن تواجه مجتمع المستخلصين أو المجتمع التجارى والصناعى والمستوردين والمصدريين.

وتم الاتفاق على أن يتم مشاركة القيادات الجمركية بالدخيلة والجهات المعنية سواء سلامة الغذاء أو الصادرات والواردات.

وأكدت مصلحة الجمارك على موافقتها على طلب شعبة مستخلصى جمارك الاسكندرية، بتأجيل قسط تأمين المستخلصين للعام الثاني على التوالي، كما تم ابلاغ الادارة المركزية للالتزام التجارى بتلك الموافقة.

كان قد وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على المذكرة التي تقدم بها الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بشأن تأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023.

ويأتي موافقة وزارة المالية بناء على ما تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة إبراهيم العربي، بطلب التماس للدكتور محمد معيط وزير المالية، لتأجيل تحصيل قسط التأمين النقدي المستحق على شركات التخليص الجمركي عن تجديد عام 2023.

وخلال خطاب للمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة تجارة القاهرة، أشار إلى الجهود التي تقوم بها وزارة المالية للارتقاء بمنظومة العمل الجمركي، والعمل على حل الصعوبات التي تعترض قطاع التخليص الجمركي.

وأوضح “العربي” أنه نظرا للظروف الاقتصادية الحالية من توقف حركة الاستيراد نتيجة لما مر به العالم من أزمات اقتصادية كبرى أثرت بشكل كبير على قطاعات الاستيراد والتصدير وبالتالي قطاع التخليص الجمركي من أعباء وتكاليف على مكاتب التخليص الجمركي.

وكانت قد تقدمت غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، وشعبة التخليص الجمركي، بضرورة وقف دفع أقساط التأمين، نظرا لما تمر به البلاد من حالة توقف للاستيراد وهو ما انعكس على مهنة التخليص الجمركي ومنتسبيها واصبح الحال للغالبية العظمى من المستخلصين بالإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس متوقف وليس لديهم أى مورد دخل غير هذه المهنة، ويجد نفسه مكبل بأكثر من مكان يطالب سداد المصروفات خاصة السنوية من ضرائب وتأمينات.

وأكد أعضاء الشعبة أن القانون الجديد للجمارك الصادر في 2020 فرض رسوم تجديد لرخصة التخليص الجمركي تصل الى 50 ألف جنيه يتم دفعها على 5 سنوات.

وينص القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك، في المادة رقم (51)، على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المصلحــة، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك ، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ووفقا للمادة رقم (52)، مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقًا لأحكام المـادة (51) من هذا القانون ما يأتي ، أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية، و أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال، أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها، و ألا تقل سنه عن 21 سنة.