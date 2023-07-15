«الجمارك» تعقد اجتماعا مع موظفي منافذ البحر الأحمر لمناقشة سرعة الإفراج

عقدت مصلحة الجمارك لقاء مع قيادات المنظومة الجمركية بالبحر الأحمر بمختلف موقعها الجمركية، وذلك بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري.

وحضر اللقاء كل من العميد محمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات ومحمود السيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومحمد عطية مدير عام الموارد البشرية بالإسكندرية، و عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بالاضافة الى مديرو العموم بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى كل من سامي أبوطالب مدير عام جمارك سفاجا، وعبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة، ومحمد متولي مدير عام جمارك الأقصر والفروع، وعبدالفتاح عبدالكريم مدير عام الاسواق والمناطق الحرة ورفعت عبدالنعيم من الإدارة العامة للمهمل والبيوع بسفاجا.

وقد بدأ اللقاء بحديث الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحديث عن المجهود الكبير الذى يقوم به العاملين بجمارك الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وخاصة فى التعاون لسرعة الإفراج عن السلع العاجلة والسلع سريعة التلف واللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، والعمل على سرعة الإفراج الجمركي.

وطالب بتحسين الآداء ومضاعفة وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من النجاح فى تيسير الإجراءات وإزالة أية معوقات تحول دون انتظام وسرعة دورة العمل، بما ينعكس على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

كما تناول اللقاء القرار رقم ٣٤٤ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تعيين عدد ۸۹۹ بمصلحة الجمارك عن طريق التعاقد ولحسن سير العمل وانتظامه تم الاتفاق على توزيع المعينين الجدد بالإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بناء على الاحتياجات الفعلية للإدارات العامة التابعة لها وبما يتوافق مع المستجدات التي طرأت علي المواقع الجمركية من تاريخ الإعلان عن المسابقة وحتى تاريخه.

ووأوضح أن التنقلات الدورية بمختلف المواقع الجمركية الهدف منها تحقيق أعلى مستوى للاستفادة من العنصر البشري ولاكتساب الخبرات بمختلف الإدارات الجمركية .

كما أكد أيضا على أهمية التنسيق والتعاون وتضافر جهود جميع الزملاء العاملين بصدق وإخلاص للعمل على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف القومية والوطنية لمصلحة الجمارك لحماية الوطن من البضائع الممنوعة والممارسات الغير مشروعة التى تضر بالأمن القومى بجانب بذل أقصى الجهود لتحقيق الحصيلة المستهدفة مشيرا إلى أن الحماية والجباية هدفان رئيسيان للمصلحة.

كما أشاد رئيس مصلحة الجمارك، بالتعاون القائم بين الادارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالمطارات والموانئ والمنافذ الجمركية، كما وجه بأن يتم الاستمرار في هذا التعاون بما يعود علي سرعة الإفراج الجمركي.

وفي نفس السياق أعلنت مصلحة الجمارك عن أن إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع (إلتزام تجارى) برئاسة محمد المغربى مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى حررت بالإشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد عبدالعظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبوالمعالى خلال شهر يونيو 2023 عدد 85 محضر ضبط وتهرب جمركي بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنه متفرقه ( كمين منشاه العمارى –البغدادي-القرنة بالأقصر – ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادي –أسيوط) .

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثى وعبد الجواد حمام منتصر محمدين ورومانى حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبدالله وماجد نجيب وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن محمود صلاح مفتشى ادارة المكافحة ومن مباحث الضرائب والرسوم ( العميد وائل عبدالرحمن والرائد أحمد عبدالفتاح والرائد على طاهر وقوة من امناءالشرطة (جابر العزب- شحات عبدالنعيم -عامر عبدالوهاب – سنوسى نصير – حسن عريان – أشرف شعبان – عبدالرحيم سعد – أحمد حسن) بالإضافة لقوة من رجال الشرطة السريين.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن (أسماك مدخنة ومستلزمات طبية و 9 سيارات معاقين وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية وصحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية وعطور وملابس ومبردات مياة ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبه بفواتير أومستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

وبلغت قيمة المضبوطات 3 مليون و160 ألف جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 511 ألف و909 جنيه ، تم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية بمبلغ 433 ألف و669 جنيه على ذمة قبول التصالح بعد إخطار الاستاذ عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .