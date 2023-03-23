الجمارك تعفي بعض مواد إنتاج الأدوية من «القيمة المضافة» لصالح 56 شركة مستوردة (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 23 لسنة 2023 والخاص بتنفيذ قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية والخاصة بإعفاء بعض المواد الداخلة في إنتاج الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة في حال استيرادها من الخارج عبر المنافذ الجمركية، وذلك لصالح 56 شركة .

ونص المنشور على أن هذا يأتي تنفيذا للبند رقم 55 فقرة / ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق للقانون 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022 وفقا لكتاب رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية رقم 1136 في فبراير الماضي والوارد لمصلحة الجمارك مطلع مارس الجاري.

وينص قرار هيئة الدواء المصرية على إعفاء 215 مادة لعدد 5 شركات مستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.

كما تضمنت قرارات هيئة الدواء المصرية بإعفاء 262 مادة لعدد 10 شركات من الضريبة على القيمة المضافة، كما تم إعفاء 183 مادة لعدد 5 شركات.

كما تضمن القرار إعفاء 138 مادة لعدد 3 شركات من ضريبة القيمة المضافة، ليتم تنفيذ تلك القررات بدءا من 15 مارس الجاري.

كما تضمنت القرارات إعفاء 154 مادة لعدد 6 شركات من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة الى إعفاء 189 مادة لعدد 6 شركات من الضريبة على القيمة المضافة .

كما شملت القرارات إعفاء 419 مادة لعدد 5 شركات من الضريبة، بالإضافة إلى إعفاء 568 مادة لعدد 8 شركة، علاوة على إعفاء 357 مادة لعدد 8 شركات .

وفي أكتوبر الماضي قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علي عوف، إن القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة حيث إنها أساسية في صناعة الدواء مثل المواد الفعالة ولا يمكن الاستغناء عنها تعتبر خطوة مهمة جدا في إطار تصنيع الدواء في مصر.

وأوضح عوف أنه تم إعفاء مدخلات صناعة الدواء والخدمات الخاصة بالأدوية مثلما تم إعفاء المواد الفعالة من ضريبة القيمة المضافة (14%)، لافتا إلى أن الدواء مسعر جبريا وقد تم إعفاؤه من القيمة المضافة طبقا لقانون القيمة المضافة.

وأشار إلى أن تلك المدخلات تشمل الخامات وهي المواد الفعالة والمواد غير الفعالة ومكسبات الطعم والرائحة وتغليف الأقراص والمواد القياسية ومحاليل وأدوات المعامل وعواميد الفصل، كما تشمل مواد التعبئة والتغليف.

وأضاف أن تلك المدخلات تشمل الخدمات وهي الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير التركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع والمعامل وتشمل أيضا مقابل التحليل بمعامل نودكاروالباركود والتتبع الدوائي وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية والمعمل المراجعي بهيئة الدواء المصرية والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث وخدمات التخزين والنقل والشحن.