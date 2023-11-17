الجمارك تعفي بعض مواد إنتاج الأدوية من «القيمة المضافة» لصالح 265 شركة مستوردة (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك، منشور تعريفات رقم 61 لسنة 2023 بخصوص عدد 31 قرار صادرة من الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية والخاصة بإعفاء بعض المواد الداخلة في انتاج الادوية من الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن القرارات تأتي وفق البند رقم 55 فقرة ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق لقانون (67) لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم (3) لسنة 2022 ، وذلك وفقا لكتاب مدير عام الإدارة العامة لبحوث سلع وخدمات الجدول – بمصلحة الضرائب المصرية رقم 6358 في 2023/9/26.

كان قد أشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علي عوف، إن القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص بإعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة حيث إنها أساسية في صناعة الدواء مثل المواد الفعالة ولا يمكن الاستغناء عنها تعتبر خطوة مهمة جدا في إطار تصنيع الدواء في مصر.

وأوضح عوف أنه تم إعفاء مدخلات صناعة الدواء والخدمات الخاصة بالأدوية مثلما تم إعفاء المواد الفعالة من ضريبة القيمة المضافة (14%)، لافتا إلى أن الدواء مسعر جبريا وقد تم إعفاؤه من القيمة المضافة طبقا لقانون القيمة المضافة.

وأشار إلى أن تلك المدخلات تشمل الخامات وهي المواد الفعالة والمواد غير الفعالة ومكسبات الطعم والرائحة وتغليف الأقراص والمواد القياسية ومحاليل وأدوات المعامل وعواميد الفصل، كما تشمل مواد التعبئة والتغليف.

وأضاف أن تلك المدخلات تشمل الخدمات وهي الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير التركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع والمعامل وتشمل أيضا مقابل التحليل بمعامل نودكاروالباركود والتتبع الدوائي وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية والمعمل المراجعي بهيئة الدواء المصرية والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث وخدمات التخزين والنقل والشحن.

وفي نفس السياق أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 64 لسنة 2023، والخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد فترة اعفاء واردات الذهب الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد الخاضعة للبنود الجمركية أيام 7108013، و7108020 ، و7113019 ، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر أخرى.

وارتفعت حصيلة الذهب الوارد بصحبة المصريين العائدين من الخارج إلى المنافذ الجمركية لتسجل نحو 2000 كليو جرام من المشغولات والسبائك منذ بدء تفعيل مبادرة الإعفاء من الرسوم الجمركية في مايو الماضي وحتى سبتمبر.

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعات قياسية خلال الأشهر الماضية بالتزامن مع أزمة ارتفاع سعر الدولار.