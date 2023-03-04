الجمارك تعفي بعض مواد إنتاج الأدوية لصالح 39 شركة مستوردة (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 16 لسنة 2023 والخاص بتنفيذ قرارات الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية والخاصة بإعفاء بعض المواد الداخلة في إنتاج الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة في حال استيرادها من الخارج عبر المنافذ الجمركية.

ونص المنشور على أن هذا يأتي تنفيذا للبند رقم 55 فقرة / ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق لقانون 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022 وفقا لكتاب رئيس قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية رقم 1136 في فبراير الماضي والوارد لمصلحة الجمارك مطلع مارس الجاري.

وينص قرار هيئة الدواء المصرية على اعفاء 141 مادة لعدد 10 شركات متسوردة من الضريبة على القيمة المضافة.

كما تضمنت قرارات هيئة الدواء المصرية باعفاء 128 مادة لعدد 6 شركات من الضريبة على القيمة المضافة، كما تم اعفاء 122 مادة لعدد 6 شركات.

كما تضمنت القرار اعفاء 97 مادة لعدد 9 شركات من ضريبة القيمة المضافة، ليتم تنفيذ تلك القررات بدءا من 3 مارس الجاري.

وفي أكتوبر الماضي قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور علي عوف، إن القانون رقم 3 لسنة 2022 والخاص باعفاء مدخلات صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة حيث أنها أساسية في صناعة الدواء مثل المواد الفعالة ولا يمكن الاستغناء عنها تعتبر خطوة مهمة جدا في إطار تصنيع الدواء في مصر.

وأوضح عوف أنه تم إعفاء مدخلات صناعة الدواء والخدمات الخاصة بالأدوية مثلما تم إعفاء المواد الفعالة من ضريبة القيمة المضافة (14%)، لافتا إلى أن الدواء مسعر جبري وقد تم إعفاؤه من القيمة المضافة طبقا لقانون القيمة المضافة.

وأشار إلى أن تلك المدخلات تشمل الخامات وهي المواد الفعالة والمواد غير الفعالة ومكسبات الطعم والرائحة وتغليف الأقراص والمواد القياسية ومحاليل وأدوات المعامل وعواميد الفصل، كما تشمل مواد التعبئة والتغليف.

وأضاف أن تلك المدخلات تشمل الخدمات وهي الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير التركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع والمعامل وتشمل أيضا مقابل التحليل بمعامل نودكاروالباركود والتتبع الدوائي وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية والمعمل المراجعي بهيئة الدواء المصرية والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث وخدمات التخزين والنقل والشحن.