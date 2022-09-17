الجمارك تعفي بعض المواد الداخلة في إنتاج الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 60 لسنة 2022 بشأن اعفاء بعض المواد الداخلة في انتاج الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة وفق البند رقم 55 فقرة ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق لقانون 67 لسنة 2016 وفقا لكتاب رئيس الادارة المركزية للدراسات الضريبية بمصلحة الضرائب.

وأمدت مصلحة الجمارك عبر منشورها ، أن تلك المواد التي نص عليها قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 433 لسنة 2022 والذي يتم بموجبه اعفاء 301 مادة يتم استيرادها لعدد 9 شركات من الضريبة على القيمة المضافة وبالشروط التي نص عليها القرار.

كما تشمل تلك الاعفاءات للمواد التي نص عليها قرار رئيس هيئة الدواء رقم 452 لسنة 2022 باعفاء 276 مادة لعدد 9 شركات أيضا من ضريبة القيمة المضافة، بالاضافة الى المواد المنصوص عليها بالقرار رقم 480 لسنة 2022 باعفاء 125 مادة لعدد 14 شركة من الضريبة على القيمة المضافة وبالشروط المنصوص عليها بنفس القرار.

كما تضمن المنشور اعفاء المواد التي نص عليه القرار رقم 499 لسنة 2022 باعفاء 87 مادة لعدد 13 شركة من الضريبة على القيمة المضافة، بالاضافة الى ما جاء بالقرار رقم 517 لسنة 2022 باعفاء 202 مادة لعدد 8 شركات من الضريبة على القيمة المضافة.

يأتي ذلك في ضؤ صدور القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .

كما تضمن القانون اعفاء المواد الداخلة في انتاج الأدوية بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية من الضريبة على القيمة المضافة طبقا لنص 55 / ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون.

وخلال ابريل الماضي، أكدت شاهيناز محمود رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، بمصلحة الضرائب المصرية ” قيمة مضافة “، أن الأصناف التي يتم استيرادها كمواد داخلة في إنتاج الأدوية يتم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك عبر خطاب وجهته ” محمود ” لرئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، بناء على طلب شركة إيما فارما للأدوية بمدى إعفاء صنف كبسول من جيلاتين لتعبئة المنتجات الدوائية باعتباره ضمن المواد الداخلة في إنتاج الأدوية.

واستندت ” محمود ” إلى إعفاء تلك المواد من ضريبة القيمة المضافة، بناءا على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 198 لسنة 2022، وأحكام القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980 .

وأكدت رئيس اإدارة المركزية للدراسات الضريبية، أن صنف الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للمواد الداخلة في إنتاج الأدوية تكون معفاة بناء على قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هي صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من واقع المعاينة الجمركية والتي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة المستحقة عليها باعتبارها هي الجهة المختصة قانونا.