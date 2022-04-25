«الجمارك» تعد قائمة بالقرارات الوزارية الخاصة بإعفاء بعض المواد الداخلة في إنتاج الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة

أعدت مصلحة الجمارك القرارات الصادرة عن هيئة الدواء والخاصة بإعفاء بعض المواد الداخلة في إنتاج الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة وفق البند رقم 55 فقرة / ب من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافق لقانون 67 لسنة 2016 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022.

وتشمل تلك القرارات القرار رقم 174 لسنة 2022 باعفاء 57 مادة لـعدد 2 شركة من الضريبة على القيمة المضافة وبالشروط الموضحة بالقرار ، كما نص القرار على ضرورة التزام الشركات بتوريد المواد الداخلة في انتاج الأدوية والمحددة في الجدول المرافق، وذلك بغرض تصنيع المستحضرات الطبية المسجلة وقيد التسجيل لدى الهيئة.

كما تضمنت القرار القرار رقم 178 لسنة 2022 باعفاء المواد الداخلة في انتاج الأدوية المبينة في الجدول المرافق للقرار وعددها 121 مادة لعدد 3 شركات من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك وفق القائمة رقم 2 لسنة 2022 المرفقة بهذا القرار، والمبين بها أسماء المواد ، وبلاد والمنشأ ، والشركة مقدمة الطلب.

وتلتزم الشركات بتوريد المواد الداخلة في انتاج الأدوية، والمحددة في الجدول المرافق للقرار، وللمصانع المقيدة بهيئة الدواء المصرية، وذلك بغرض تصنيع المستحضرات الطبية المسجلة وقيد التسجيل لدى الهيئة.

وقررت مصلحة الجمارك خلال ابريل الجاري إعفاء الأدوية والمواد التي تدخل في إنتاجها من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بناءا على قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 198 لسنة 2022، وأحكام القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980



وشكلت زيادة أسعار الأدوية فى الفترة الأخيرة مشكلة كبيرة للأسرة المصرية وزادت من الأعباء الملقاة على كاهل الأسرة المصرية.

وبحسب خطاب صادر من مصلحة الجمارك المصرية، فإن كافة الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وبالنسبة للمواد التي تدخل صناعة الأدوية فهي معفاة بناء على قرار هيئة الدواء مع مراعاة أن مصلحة الجمارك هى صاحبة الاختصاص الأصيل في توصيف وتبنيد وتحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج من واقع المعاينة الجمركية التي على أساسها يتم تحديد فئة الضريبة المستحقة عليها.



وأصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 30 لسنة 2022 بشأن تعليمات رئيس الإدارة المركزية للدراسات والضريبية بمصلحة الضرائب المصرية قيمة مضافة بشأن المعاملة الضريبية لصنف كبسول من جيلاتين لتعبئة المنتجات الدوائية باعتبارها من ضمن المواد الداخلة في إنتاج الأدوية طبقا لقرار هيئة الدواء المصرية.