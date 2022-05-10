«الجمارك» تعد دليلا لتنفيذ منظومة التسجيل المسبق بالشحن الجوي

أعدت مصلحة الجمارك دليلا لمستخدمي نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) والذي تم البدء في تطبيقه منتصف مايو الجاري بشكل تجريبي، وإلزاميا مطلع أكتوبر المقبل.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات في الشحن الجوي يوفر بيانات فورية للأطراف المرخصة في العملية الاستيرادية، بما يسمح بمعالجة مستندات الاستيراد، فضلا عن رصد مفصل لحركة البضائع المستوردة من المورد وحتى الوصول والافراج عنها.

وحسب الدليل الجديد، فان نظام التسجيل المسبق للشحنات في الشحن الجوي يتميز بتوفير معلومات البضائع قبل وصول السلع، وتقليص تكاليف وكلاء الموانئ الجوية، والمتابعة الفورية للصفقات، ونشؤ استخبارات تجارية، بالاضافة إلى إدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال، وتقليل زمن الافراج ومن ثم تكلفة الافراج عن البضائع.

وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن المصدر أو الوكيل الملاحي التابع له يقوم بملئ نموذج ACI ويرفق المستندات المطلوبة والتي تشمل بوليصة الشحن والفاتورة وبيان التصدير، وذلك بالتنسيق الالكتروني قبل أو بعد مباشرة شحن البضائع، كما تتوفر المعلومات ذات الصلة على الانترنت في الوقت الفعلي إلى كافة الاطراف المرخصة (المورد، والوكيل الملاحي، والجمارك) من خلال طلب ACI .

وأشارت المصلحة إلى أن نظام التسجيل المسبق ( ACI ) أربع طلبات، حيث تشمل تلك الطلبات، طلب تجاري / صناعي، والتي يستخدم في حالة استيراد شحنات تجارية أو صناعية، وطلب جهات أمنية والتي تستخدم في حالة استيراد شحنات بنظام خضوع حربي لجهات أمنية، وطلب شخصي، والذي يستخدم في حالة استيراد شحنة لمتعامل بغرض الاستخدام الشخصي، وكذا تشمل وطلب أمتعة شخصية والتي تستخدم في حالة شحن الأمتعة الشخصية للمتعامل.

وعن كيفية استخدام نظام التسجيل المسبق في الشحن الجوي، اشترطت مصلحة الجمارك ضرورة التسجيل على البوابة الالكترونية لمنصة نافذة، بالاضافة إلى الحصول على وحدة التوقيع الالكتروني من جهات الاختصاص للدخول على البوابة الالكترونية لمنظومة نافذة، وإدارج البيانات المسبقة للشحنات قبل الشروع في عمليات الاستيراد والحصول على رقم تعريفي للشحنة ( ACID )، بالاضافة الى تقديم بيانات ومستندات الشحنة ( الفاتورة التجارية، وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية، قبل الشحن، ثم يتم ارسال المصدرين بالخارج الذين يتم التعامل معهم بمواصفات الفواتير الالكترونية وبوالص الشحن بـ4 ساعات على الأقل قبل اقلاع الطائرة للربط على منظومة نافذة من خلال شبكات سلاسل الامداد التي تستخدم تكنولوجيا بلوك تشين، على أن يكون أخر موعد لقيام المستورد المصري بتقديم المستورد المصري بتقديم طلب الحصول على رقم ( ACID ) هو 8 ساعات قبل اقلاع الطائرة.

وعرف الدليل الجديد تكنولوجيا البلوكتشين على أن طريقة بسيطة مبيتكرة لتمرير المعلومات من شخص الى شخص أخر بطريقة آلية وآمنة بالكامل يبدأ أحد الاطراف المعاملة عن طريق انشاء كتلة، يتم التحقق من تلك الكتلة من قبل الالاف وربنا الملايين من الحواسب الموزعة في جميع أنحاء الشبكة، ثم تتم إضافة الكتلة التي تم التحقق منها الى سلسلة مخزنة في الشبكة، مما يؤدي الى انشاء سجل فريد مرتبط بغيره من السجلات لتزويد سجل واحد لابد تزويد السلسلة بأكلمها على ملايين الحواسب وهذا مستحيل عمليا ” حسب الدليل “.

وحسب الدليل الخاص بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بالشحن الجوي، فان اجراءت التسجيل المسبق للشحنات جويا تنقسم الى مرحلتين الأولى عند المتعامل وتتمثل في إدارج البيانات وتحضير المستندات المطلوبة والحصول على رقم تعريفي للشحنة ACID من الجمارك، ثم الحصول على رقم 46 واستكمال الاجراءات قبل ورود الشحنة في الجمارك، أما المرحلة الثانية فتبدأ بعد ورود الشحنة ويتم ربط البوليصة واستكمال الاجراءات.

وذهب الدليل إلى أنه خلال عملية إدارج البيانات الخاصة بالسلعة فيتم ظهور المواصفات المرتبطة بها حيث توجد ثلاث حالات مختلفة طبقا لأنواع المواصفات المرتبطة بالسلعة مواصفات / اشتراطات مصرية ملزمة مواصفات مصرية ولكنها اختيارية مواصفات غير مصرية.

وأكد على أنه بالنسبة للسلعة التي لها مواصفات مصرية الزامية، فيقوم النظام بتحديدها آليا وعدم السماح بتعديلها، أما اذا كانت السلعة لها مواصفات مصرية اختيارية فيقوم النظام بتحديدها آليا ويتم السماح للمتعامل بتعديلها عن طريق الضغط على رمز العدسة لتفتح شاشة لاختيار المواصفات ( رقم المواصفة – الوصف – نوع المواصفة )، أما السلعة التي لها مواصفة غير مصرية، فيقوم المتعامل بتحديد نوع المواصفة وإدراج رقم المواصفة التي يرغب في تطبيقها على السلعة.

وأكد الدليل على أنه في حالة وجود بنود محظورة يتم تغيير لون البنود المحظورة الى اللون الأحمر خلال عملية التسجيل على المنظومة، ويقوم المتعامل بالتعريف على التذييل المتسبب في الحظر من قائمة التذييلات / المستندات والأعمال، والموجودة على الاقرار في حقل قائمة تذييلات الحظر ويمكن عرض نص التذييل من خلال الضغط على عرض التذييل.

يذكر أن البضاعة إذا كانت هناك شرط لعرضها على جهة معينة قبل الافراج عنها، فيتم وضع تذييل على المستندات، بمعنى لو أن البضاعة لابد أن توافق عليه مثلا هيئة سلامة الغذاء ، أو الحجر الصحي أو الحجر الزراعي، فيتم وضع التذييل أسفل المستندات بأنه شرطا أن يتم عرضها على تلك الجهة قبل الافراج عنها رسميا.

كما أنه في حالة وجود بنود تحتاج إلى موافقات مسبقة يتم الضغط على طلب رقم ACID وسوف تظهر رسالة خطأ ” لا يمكن تنفيذ المطلوب الا بعد تحميل وتوقيع الموافقات المسبقة التالية ويظهر اسم الموافقة المراد الحصول عليها ورقم البند التابع لها .

وأكد الدليل على أنه ايماءا الى القرارات الوزارية الصادرة في شأن نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي بدأ تنفيذه إلزاميا على الواردات البحرية في أول أكتوبر الماضي، وفي ضؤ الاجتماعات المتتالية مع أعضاء المجتمع التجاري والتي عقدت مؤخرا لمناقشة أليات تطبيق النظام خاصة اسلوب مستندات الشحنة من المصدر الى المستورد، خاصة أن القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2021 والتي نصت على قيام المصدر الأجنبي أو المنتج بارسال بيانات ومستندات الشحنة الكترونيا الى منصة ( نافذة ) من خلال منصة ” بلوكتشين ” وحيث أنه قد تلاحظ من واقع تلك الاجتماعات عدم جاهزية نسبة كبيرة من المصدرين الأجانب في الوقت الحالي لتطبيق اليات نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACID ) فيما يخص اسلوب ارسال الفاتورة الالكترونية الى المستورد.

ولفت الدليل على أن نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACID ) وفر أساليب متعددة لتحميل وارسال حزم البيانات المسبقة للفواتير وذلك من خلال إدراج بيانات الفاتورة داخل ملف MS EXCEL والذي يستخدم في الحالات التي لا يتوفر فيما نظام آلي لدى المصدر الاجنبي أو التي يكون فيها عدد أصناف الفاتورة بسيطا.

ويقوم المصدر الاجنبي في تلك الحالة بتحميل الفاتورة الذي يتطلبه التسجيل المسبق للشحنات والمعد بمعرفة شركة MTS وإدارج البيانات داخل حقول الجدول مباشرة.

أما في حالة رفع الفواتير عبر تحويل الفواتير من ملف ” بي دي اف ” والتي يتم استخدامها في حال عدم الجاهزية لتحميل وارسال الفاتورة على هيئة حزمة بيانات منسقة داخل ملف MS EXEL في حال كون الفاتورة تتضمن أكثر من 50 صنف، وتيسيرا على المجتمع التجاري الخارجي يمكن للمصدر الأجنبي الاستفادة من خدمة اضافية بدون مقابل لفترة محدود من خلال منصة بلوك تشين التي تعمل كنافذة واحدة للمجتمع التجاري بالخارج يستطيع من خلالها الحصول على خدمات إعداد المستندات ( الفاتورة في هذه الحالة بناء على رغبة المصدر ) تحميل ارسال مستندات الشحنة الى المستورد المصري عن طريق منصة بلوك تشين / نافذة ، فور اتاحتها وايه خدمات أخرى قد تستحدث مستقبلا.

كان قد أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال مايو الجاري، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية سيتم تطبيق المعايير الدولية للبضائع المستوردة من الخارج، وتعظيم جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية والجوية، على نحو يُسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الصادرات المصرية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.



وقال الوزير، في بيان له مؤخرا ” نجحنا مع مجتمع الأعمال في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» للشحنات البحرية، حيث انضم إليها أكثر من 32 ألف شركة، و83 ألف مصدر أجنبي سجلوا حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس»، وأن هذا النجاح دفعنا لبدء التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية فى منتصف مايو2022، والتطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر2022.



ووجه بتقديم كل التيسيرات للمستوردين ووكلاء الشحن الجوي للانضمام إلى منظومة «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة. «

وأكدت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، الاستمرار في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتذليل أي عقبات أمام المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي وتقديم كل سبل الدعم الفني لهم من أجل تسهيل انضمامهم إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» قبل التشغيل التجريبي بالموانىء الجوية منتصف مايو الحالي.



وقالت إنه تم تأهيل المتعاملين المستفيدين بخدمات الفاعل الاقتصادي المعتمد للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة، كما يتم عقد دورات تدريبية أسبوعيًا، بمقر الوزارة أو “أون لاين” لكل أطراف المنظومة الجمركية سواءً مجتمع الأعمال أو الجهات المعنية بتطبيق نظام «ACI» بالموانئ الجوية؛ في إطار حرصنا على توفير كل مقومات النجاح الكفيلة بتحقيق المستهدفات المنشودة.



وأضافت أنه تم تخصيص أماكن بالمراكز اللوجستية لممثلي الشركات المقدمة لخدمات التوقيع الإلكتروني للتيسير على المتعاملين وسرعة الحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني بشكل فوري.



وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه يتم التنسيق مع شركات الطيران ووكلاء الشحن الجوي بشكل دوري قبل الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الشحنات الجوية، من أجل شرح كل تفاصيل وخطوات التعامل مع المنظومة الجديدة، كما تم إرسال دورة الإجراءات الخاصة بنظام «ACI» الجوي لشركات الطيران، لمراجعتها وإرسال أي ملاحظات بشأنها.



وأوضح أنه تم عقد اجتماعات مع المستوردين ووكلائهم والمجالس التصديرية من أجل شرح خطوات التسجيل والانضمام لنظام«ACI»، وإرسال خطابات لكل المتعاملين مع المنظومة الجمركية عبر الخطوط الجوية غير المسجلين على منصة «نافذة» للتسجيل قبل التطبيق الإلزامي في الأول من أكتوبر المقبل، كما تم الانتهاء من تدريب موظفي «المنافيست» بالجمارك، وموظفي كل الجهات المعنية بتطبيق المنظومة الجديدة بمطار القاهرة الجوي.