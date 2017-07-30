الجمارك : تعديل بقية العملات عقب خفض الدولار الجمركي

كتبت - مها أبوودنقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن المصلحة ستصدر خلال ساعات قائمة معدلة بأسعار العملات التى سيتم العمل بها فى المنافذ الجمركية بدءا من بعد غد أول اغسطس وحتى نهايته، في ضوء قرار وزير المالية بتسعير الدولار فى المعاملات الجمركية عند 16.25 جنيه .وكان وزير المالية قد قرر صباح اليوم ا

كتبت – مها أبوودن

قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن المصلحة ستصدر خلال ساعات قائمة معدلة بأسعار العملات التى سيتم العمل بها فى المنافذ الجمركية بدءا من بعد غد أول اغسطس وحتى نهايته، في ضوء قرار وزير المالية بتسعير الدولار فى المعاملات الجمركية عند 16.25 جنيه .

وكان وزير المالية قد قرر صباح اليوم الأحد تخفيض سعر الدولار الجمركى من 16.50 جنيه تم العمل بها طيلة شهر يوليو الجاري، إلى 16.25 بداية من أول اغسطس وحتى نهايته .

ويعتبر هذا التخفيض هو الأول من نوعه بعد تثبيت سعر الدولار فى المعاملات الجمركية 4 مرات متتالية خلال اشهر ابريل ومايو ويونيو ويوليو الماضية .

وأشار المصدر إلى أن تعديل قائمة العملات يتم عقب أي تعديل فى سعر الدولار الجمركى، والذى يتبعه تغيير اسمها فى قائمة العملات، خاصة اليورو الجمركى الذى تتم به نحو ثلث معاملات الجمارك .