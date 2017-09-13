الجمارك تعتمد رخص مندوبى المستخلصين فى إنهاء الإجراءات

❐ عبدالحليم: القرار يسهل العمل ❐ رمضان: يقضى على التهريبمعتز محمودبدأت مصلحة الجمارك فى اعتماد رخص المندوبين العاملين بمكاتب التخليص الجمركى فى عملية الكشف والتثمين وتمثيل المستخلص لصاحب المكتب فى إنهاء إجراءات الشهادة، بعد وصول تلك التعليمات إلى المجمعات الجمركية، وبدء تطبيقها فعليا، فى ضوء صدو

❐ عبدالحليم: القرار يسهل العمل

❐ رمضان: يقضى على التهريب



معتز محمود

بدأت مصلحة الجمارك فى اعتماد رخص المندوبين العاملين بمكاتب التخليص الجمركى فى عملية الكشف والتثمين وتمثيل المستخلص لصاحب المكتب فى إنهاء إجراءات الشهادة، بعد وصول تلك التعليمات إلى المجمعات الجمركية، وبدء تطبيقها فعليا، فى ضوء صدور موافقة مصلحة الجمارك على ذلك.

وتأتى موافقة مصلحة الجمارك استجابة للمذكرة المقدمة من لجنة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية مؤخرًا، والتى طالبت فيها المصلحة بتفعيل المادة 81 من اللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2006، والقيام ببعض الإجراءات الرامية لتسهيل الأداء الجمركى، والتيسير على المستخلصين.

وقال خالد رمضان، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إن مصلحة الجمارك وافقت على اعتماد رخص المندوبين فى عملية الكشف والتثمين وتمثيل المستخلص لصاحب المكتب فى إنهاء إجراءات الشهادة، طالما أنه يحمل التفويض الدال على عمله بمكتب التخليص، وكذلك رخصة المندوب.

وأضاف أن هذا القرار يقضى على عملية التهريب التى كان يتحمل مسئولياتها المستخلص؛ لأنها تقوم على فكرة ومبدأ تحمل مكتب التخليص المسئولية كاملة عن موظفيه.

وأشار عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أنه وفقا للقرار فلا يقوم بالعمل من لا يحمل رخصة، وقضى بذلك على المستخلص الكحول، الذى يعمل بدون رخصة، الذى كان الوجه الخفى لعملية التهريب.

ومن جانبه، أكد على عبدالحليم، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة وعضو مجلس إدارتها، على وجود جهود ملموسة من مصلحة الجمارك فى الآونة الأخيرة فى تسهيل بعض الإجراءات.

وأشار إلى أنه تم البدء بالفعل فى اعتماد رخص المندوبين فى عملية الكشف والتثمين وتمثيل المستخلص لصاحب المكتب فى إنهاء إجراءات الشهادة.

ولفت عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة وعضو مجلس إدارتها، إلى أن هذا القرار يعمل على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، وتسهيل العمل، وخفض فترة إنهاء الإجراءات، وبالتالى تخفيض الغرامات ورسوم الخدمات والأرضيات.

وكانت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية قد تقدمت بمذكرة مؤخرًا للدكتور مجدى عبدالعزيز وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، تطالبه فيه ببعض الإجراءات الرامية لتسهيل الأداء الجمركى، والتيسير على المستخلصين.

وطالبت المذكرة المقدمة بتفعيل المادة 81 من اللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2006، والتى تنص على قيام مكاتب التخليص المعتمدة بإصدار خطابات مرفقًا بها مستندات موظفيها المؤيدة لكون هؤلاء الأشخاص يعملون لديهم لإدارة شئون المستخلصين والحصول على رخصة مساعد مستخلص أو منوب مستخلص.

وتابعت: أنه من ضمن تلك المستندات أن يتم تقديم تعهد معتمد من صاحب مكتب التخليص بأنه مسئول مسئولية قانونية عن تابعيه أو موظفيه.

وناشدت المذكرة الموجهة لرئيس المصلحة ضرورة تسهيل عمل المساعدين أو المندوبين فى الإجراءات طالما تم استيفاء بعض الضوابط.

وأشارت إلى أن تلك الضوابط تبدأ بأن تكون الشهادة الجمركية المقدمة معتمدة من صاحب المكتب، ومرفق صورة معتمدة من رخصته، والتفويض الصادر من صاحب الشأن، مدرج به اسم هذا المندوب أو المساعد.

ولفتت المذكرة إلى أن شعبة شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، والصادر لها القرار الوزارى رقم 84 لسنة 1989 تعرض وجهة نظرها فى إطار القوانين واللوائح فى ذات الموضوع.

وأوضحت أن هذا العرض جزء من عملها المنصوص عليه باللائحة التنفيذية لعمل الشعب بالغرف التجارية فى مادتها الثالثة، والتى تنص على «العمل على حل المشكلات التى تعترض نشاطها والسعى إلى تقوية العلاقات، وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبط بهذا النشاط».

وشدّدت على أن تلك اللائحة معتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية والمسئولة المباشرة عن عمل الغرف التجارية وشعبها المختلفة.

كما أبدت الشعبة بعض ملاحظتها فى هذه المذكرة حول تنفيذ بعض القرارات والمنشورات وفى مقدمتها المنشور رقم 4 لسنة 2017، والخاص بالمشاكل التى تواجه أصحاب مكاتب التخليص ومستخلصى الجمارك فى الموانئ الجمركية.

وشدّدت الشعبة أنها ليست ضد ما أقره منشور 4 إلا أن تطبيقه على أرض الواقع أدى لبعض المشكلات، وهو ما تم عرض أبرزه فى المادة 81 من اللائحة التنفيذية.

من جانبه، قال أمجد وديع، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، على أن موافقة مصلحة الجمارك على اعتماد رخص المندوبين تأتى تتويجا لجهود الشعبة، والتى تواصل بعض أعضائها مع مسئولى الجمارك بالإسكندرية لإنهاء تلك الأزمة.

وأضاف وديع أن تلك الجهود فى النهاية أثمرت عن الموافقة على اعتماد التفويضات الخاصة بمكاتب التخليص المعروفة والعاملين لديها فى إنهاء إجراءات العمل لدى مصلحة الجمارك.

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت مؤخرًا ضوابط جديدة، خاصة بتعامل الأفراد داخل الإدارات التابعة لها، لإنهاء الإجراءات على الرسالة محل البيان، من خلال منشور رقم «4»، والذى نص على عدم التعامل مع أى شخص ينهى الإجراءات، إلا بعد التحقق من رخصته وسنده فى تمثيل صاحب الشأن، وتوقيعه على البيان، ومراجعة جميع المستندات؛ وإحالة من تقاعس أو أخل بهذا للمساءلة القانونية.

ووفقا للمنشور المذكور، فإنه على مديرى إدارات شئون المستخلصين بالمناطق الجمركية، إخطار الإدارة العامة لشئون المستخلصين، بما تم تجديده من التراخيص بكل فئاتها فى نهاية كل شهر، حتى يتسنى للإدارة معاينة ومتابعة مكاتب التخليص.

وحظر المنشور فى بنده الرابع على المندوب القيام بأعمال التخليص على رسائل أكثر من جهة أو شركة، وفى حالة تعدد الجهات أو الشركات التى يملكها أو يكون رئيس مجلس إدارتها شخص واحد، يتعين أن يكون لكل منها مندوب خاص بتخليص أعمالها.

وطلب المنشور من الجمرك المختص تحرير محضر إثبات حالة عند استخدام رخصة التخليص الجمركى، بواسطة غير المرخص له دون سند قانونى، مع اتخاذ إجراءات التحقيق فى الواقعة؛ لإحالتها إلى الهيئة التأديبية للمستخلصين، مع عرض الأمر؛ لرفعه إلى وزير المالية لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

ونص المنشور على أنه سيتم مراقبة تعليمات ذلك المنشور، ومتابعته بمعرفة لجنة جمركية، تتشكل بمعرفة رئيس المنطقة المختص مكونة من «الأمن الجمركى»، والتفتيش العام، ومكافحة التهرب الجمركى بكل منطقة، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وترفع تقاريرها لرؤساء المناطق الجمركية.