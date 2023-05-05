«الجمارك» تطلق مبادرة جديدة للتخلص من البضائع المهمل بمخازن الشركات

أكدت مصادر بمصلحة الجمارك إطلاق مبادرة عبر المصلحة بتوجيه من الشحات غتوري وكيل أول وزارة المالية رئيس المصلحة لتكريس ثقافة العمل، وتحدى أسوأ الظروف؛ بالإضافة إلى كشف والتخلص من العديد من البضائع المهمل الراكدة منذ سنوات بمخازن الشركات الخازنة.

وأضافت المصادر أنه قد بدأ ماراثون التحدى بتشكيل لجنة لجرد مخزن مصر للطيران رقم (2) التابع لإدارة المهمل والبيوع بمنطقة كسفريت بمطار القاهرة، حيث إنه يعد أحد أهم مصادر التخزين فيه من شركة مصر للطيران للشحن الجوى بقرية البضائع، مؤكدة أن المخزن يعد مغلقا منذ نهاية ديسمبر 2021 وكذا معطل العمل فيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر، أنه في 9 يناير الماضي عرض معاون رئيس مصلحة الجمارك مذكرة على وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك – تضمنت شرحا للأسباب الأكثر جدية في تعطيل فتح مخزن مصر للطيران رقم (2) المغلق منذ أكثر من سنة ونصف.

وقد تم توضيح كيفية التعامل مع التحديات والمعوقات التي تعترض طريق إنهاء حالة التكدس وتذليل العقبات، وكذلك تضمنت مذكرة العرض إطلاق معاون رئيس المصلحة مبادرة تحدي، وكذا طلب تشكيل لجنة تحت إشرافه لفتح المخزن المغلق وجرد جميع بضائعه، وتسليمها للتخزين بمخزن مصر للطيران رقم (1) المجاور للمخزن، وذلك خلال أسبوع عمل.

ووافق وكيل أول وزارة المالية – رئيس مصلحة الجمارك على مذكرة العرض سالفة الذكر بـ ” (لا مانع)، ويتم اتخاذ اللازم على أرض الواقع بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع، والعرض بأى تحديات أن وجدت”.

وتم جرد البضائع الموجودة بالمخزن عبر معاون رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد شحاته – مستشار رئيس مصلحة الجمارك – رئيس وحدة متايعة المهمل، الإدارة المركزية لجمارك القاهرة برئاسة محمد خضرى وكيل وزارة المالية وناصر السيد عميرة مدير عام الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة، وتقرر بدأ العمل يوم الأحد الماضى .

وتم تحقيق التحدى سالف الذكر خلال مدة 4 أيام عمل فقط نظرا لوجود عطلة رسمية يوم الخميس الماضى وتم خلالها تكثيف ساعات العمل لتصل إلى 10 ساعات عمل متواصل يوميا.

ونجحت اللجنة بدعم من شركة مصر للطيران للشحن الجوى في جرد المخزن بالكامل وتسليم بضائعه لمخزن مصر للطيران رقم (1)، واصبح مخزن مصر للطيران رقم (2) خال من أي بضائع مهمل وجاهز لاستقبال مهامل أخرى راكدة منذ سنوات لسرعة التصرف فيها بالبيع أو التسليم لوزارات وجهات عامة في حالة أيلولة ملكيتها لمصلحة الجمارك.