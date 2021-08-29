الجمارك تطلب ندب 100 موظف من العاملين بـ«المالية»

أعلنت مصلحة الجمارك عن حاجاتها لندب عدد (100) موظف من العاملين بوزارة الماليه والقطاعات والمصالح التابعه لها حملة المؤهلات العليا للعمل بالمحافظات الأتية ( الإسكندرية – بورسعيد – السويس – دمياط – القاهرة ) .

يأتي ذلك ضمن سلسلة اجراءات تقوم بها مصلحة الجمارك لتكسين العديد من الأماكن الشاغرة بها، خاصة أن العديد من الجهات من أهمها نقابات مستخلصي الجمارك، قد طالبت خلال الفترة الأخيرة بضرورة تسكين الاماكن الشاغرة بالمصلحة، وذلك ضمن إجراءات تخفيض زمن الافراج الجمركي.

ونصت شروط التقدم للوظيفة، أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنه 2016 ولائحته التنفيذية، وأن يكون المتقدم من المعينين على باب أول اجور ويتقاضى راتبه من موازنه الدوله وليس مثبت على حساب الصناديق الخاصه .

كما اشترطت مصلحة الجمارك ألا يزيد سن المتقدم عن (42) سنه وقت صدور الإعلان، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي، وألا تقل درجه تقارير الكفاية عن أخر عامين عن ممتاز، وإجتياز المقابلات الشخصية التى سيتم إجرائها .

كما اشترطت أن يملأ المتقدم بيانات نموذج التقدم المرفق بالإعلان بخط واضح وبكل دقة، كما أن الأماكن المطلوبة للعمل بالمحافظات الآتيه (الإسكندريه – بورسعيد – السويس – دمياط- القاهرة ) ، وعلى المتقدم تحديد المحافظه التى يرغب العمل بها بالطلب المقدم منه برغبته فى الندب للعمل بالمصلحه .

كما يتم تقديم إقرار بالموافقة على الإستمرار بالعمل بالمحافظه التى يرغب العمل بها والتى يحددها بطلبه من المحافظات المذكورة ويرفق هذا الإقرار ضمن الأوراق وفى حاله تقدمه بطلب للنقل مستقبلاً سيعتبر ذلك تنازلاً منه على الندب، وللمصلحه قبول أو رفض الطلبات فى ضوء السلطه التقديرية المقررة لها وفقاً لأحكام القانون رقم (81) لسنه 2016 ولائحته التنفيذية لاحتياجات الموارد البشرية .

يذكر أن مصلحة الجمارك كانت قد أعلنت خلال يوليو الماضي عن حاجتها إلى تعيين 1000 وظيفة جديدة من حملة المؤهلات العليا ، وذلك للعمل في عدد من المنافذ الجمركية.

وأشارت المصلحة عبر إعلانها الرسمي أنه إعمالاً لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (74) لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 تعلن مصلحة الجمارك المصرية بوزارة المالية عن حاجتها للتعاقد مع عدد (1000) من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة “شعبة محاسبة / شعبة جمارك”، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وتضمن إعلان مصلحة الجمارك شروط التقديم، والتي شملت أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً، وألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً ميلادياً في تاريخ هذا الإعلان.

وانقسمت الوظائف إلى 615 وظيفة فئة ( أ ) والتي من شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

أما بالنسبة للفئة (ب) والتي تطلب أن يصل عددهم إلى 385 وظيفة، فكانت شروطها أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

وأكدت مصلحة الجمارك، أن يتم التقدم على مكان عمل واحد فقط أو مكانين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالجدول الوارد بالاعلان (تفاصيل الاعلان) ، وأن يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع او إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل. وفى حالة عدم التقدم بهذا الإقرار يعتبر رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها.