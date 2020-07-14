«الجمارك» تطبق آليات عرض الواردات على جهاز تنظيم النقل قبل الإفراج الجمركي (مستند)

بدأت مصلحة الجمارك تطبيق آليات عرض جميع حالات الاستيراد الخاصة بالمعدات بأنواعها والسيارات والمقطورات وأنصاف المقطورات المجهزة وغير المجهزة ورؤوس الجرارات على جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قبل قيامها بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عليها.

وأصدرت الدكتوره مها سليم مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك منشور استيراد رقابي رقم 13 لسنة 2020 إلى الموانئ والمنافذ الجمركية لبدء تطبيق القرار الذي جاء استجابة لمطالب جهاز تنظيم النقل البري الداخلى والدولي.

وكان السيد محمد متولى رئيس الجهاز قد أرسل مذكرة رسمية لرئيس مصلحة الجمارك فى إطار الاستعدادات الجارية لتفعيل اختصاصات الجهاز اعتبارًا من يوليو الحالى يطالب فيها بالتنبيه على جميع إدارات الجمارك والموانئ التابعه للمصلحة بعرض جميع حالات الاستيراد قبل الإفراج عنها على جهاز تنظيم النقل لمعرفة مدى مطابقتها للأحمال والأبعاد المسموح بها من عدمه، ومنها المقطورات والسيارات والجرارات ومهمات وسائل النقل.

ونص قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي رقم 73 لسنة 2019 فى مادته الثانية على أن تنقل إلى جهاز تنظيم النقل جميع التزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.