«الجمارك» تطالب التوكيلات الملاحية بالانضمام لمنظومة منافيست الصادر

طالب كل من مصلحة الجمارك، وقطاع النقل البحري المشرف على الموانئ المصرية شركات التوكيلات الملاحية، بضرورة انضمامها لمنظومة ميكنة منافيست الصادر بميناء الإسكندرية، وذلك أسوة بما يتم مع منافيست الوارد.

جاء ذلك في خطاب للواء رضا إسماعيل لشركات التوكيلات الملاحية، اطلعت عليه “المال”، موضحا أن مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات (MTS) عقدت اجتماعًا في نهاية مايو الماضي لمناقشة التعديلات المطلوب تنفيذها من جانب التوكيلات الملاحية ليتوافق النظام لديهم مع الرسالة القياسية على غرار منافيست الوارد والمعمول بها في منصة نافذة لإتاحة تحميل منافيست الصادر مباشرة على المنصة.

وطلب مصلحة الجمارك عينة من منافست الصادر من قرابة 38 توكيلا قبل تطبيق تلك المنظومة خلال نوفمبر المقبل، إلا أن يتقدم سوى عدد 17 توكيلا بموافات المصلحة بالبيانات المطلوبة منها 6 توكيلات ملاحية اتموا التعديلات المطلوبة وأصبحوا جاهزين لتحميل منافيست الصادر.

وأكد رئيس قطاع النقل البحري ضرورة النشر على التوكيلات الملاحية الذين لم يستوفوا المتطلبات المتفق عليها مع شركة mts لاستيفائها حتى يتسنى لها استقبال منافيست الصادر الكترونيا على منصة ( نافذة) وذلك بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر الجاري كمهلة أخيرة حتى لا يتم استبعادها من الدخول على منظومة الصادر الالكترونية.

وأوضح رئيس قطاع النقل البحري ضرورة التنبيه على التوكيلات الملاحية بالالتزام نحو سرعة التنسيق مع شركة MTS لاستيفاء متطلبات الشركة لتفعيل المنافيست الصادر الكترونيا قبل انقضاء المهلة وهي نهاية الشهر الجاري.

وكانت قد أشارت الدكتوره منى نصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق ميكنة مانفيست الصادر خلال العام الجاري ” أول نوفمبر “، على أن يتم ذلك تجريبيا لمدة أسبوعين، ليتم تنفيذها إلزاميا بعد تدريب كافة التوكيلات الملاحية على هذه المنظومة الجديدة، وذلك بعد نجاح ميكنة مانفيست الوارد .

وأضافت إلى أنه سيتم تنفيذ تلك العملية عبر برنامج CASCAR الذي تم من خلاله تطبيق نفس الأمر في مانفيست الوارد، موضحة أن هذا يأتي في ضؤ الاتجاه لميكنة كافة الاجراءات الجمركية.

وكان قد خاطب الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، رؤساء المجلس التصديري للصناعات المختلفة، بشأن ميكنة مانفيست الصادر.

وأضاف ” الغتوري ” عبر خطابه، أن مصلحة الجمارك اتاحت خدمة ادارج شهادات الصادر on line على منظومة نافذة، وتسهيلا على المجتمع التصديري، مطالبا قيام هذه المجالس التصديرية بسرعة التسجيل على منظومة نافذة واستخراج وحدات التوقيع الالكتروني للاستفادة من خدمة ادارج شهادات الصادر من خلال البوابة الالكترونية لمنصة نافذة اون لاين، بهدف التيسير لاجراءات الصادر على جمهور المصدرين .

وأشار رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة على استعداد لعقد دورات تدريبية بالتنسيق مع شركة ( MTS ) ، مشيرا الى أن هذا يأتي في ضؤ حرص المصلحة على مساندة وتحفيز القطاع التصديري باعتباره احد دعائم الاقتصاد القومي ورفع تنافسية المنتجات المصرية بالاسواق العالمية.

كان قد أشار الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، مؤخرا، إنه من المستهدف، الانتهاء من تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، لتبسيط ورقمنة الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، لافتًا إلى أن استحداث المراكز اللوجستية، بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد وبور توفيق والعين السخنة ودمياط والدخيلة والإسكندرية، أتاح لمنصة «نافذة» تغطية أكثر من ٩٥٪ من صادرات وواردات مصر.

وأضاف أن المصلحة تسعى هذا العام لتحقيق مستهدفات منظمة الجمارك العالمية، التى أعلنتها فى شعارها للاحتفال هذا العام، من خلال دعم عمل الجمارك فى ظل بيئة رقمية بالكامل وبناء نماذج تشغيل يمكنها تسجيل البيانات، وبحث استخدامها عبر منظومة بيئية تجارية.

فى سياق متصل، أوضح جمال قطب، مدير عام الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، أنه يجرى إعداد دراسة لربط منظومة «نافذة» المصرية بالمنظومات السعودية والإماراتية، بما يساعد فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، وتقليل أسعارها فى الأسواق المحلية، بما يخفف العبء عن كاهل المواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية- فى كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمى للجمارك، أن وزارة المالية قطعت شوطًا كبيرًا فى تحديث وميكنة المنظومة الجمركية من خلال تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية، وتطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، ما يسهم فى تبسيط الإجراءات، وتبنى إدارة مخاطر فعَّالة للوصول إلى التخليص الذكى، وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحصيل الإيرادات بشكل عادل.