اقتصاد وأسواق

الجمارك تطالب التوكيلات الملاحية بإضافة بيانات طرفي التبادل التجاري المصدر الأجنبي والمستورد المصري

لتسهيل الإفراج الجمركي عن البضائع
السيد فؤاد 7:12 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 7:12 م, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل وزارة المالية، أنه وردت بعض الشكاوي خاصة من فروع الشركات العالمية المتواجدة داخل البلاد بشأن وقف الخطوط الملاحية شحن البضائع الواردة لهذه الشركات وذلك لاعتراضها على عدم اعتبار الشاحن الفعلي للبضاعة هو المصدر.

جاء ذلك في خطاب للشحات غتوري رئيس المصلحة، لرئيس قطاع النقل البحري اللواء بحري رضا إسماعيل -اطلعت عليه المال -.

وأشار غتوري إلى أنه حتى يتم تبسيط الإجراءات الجمركية للإفراج عن البضائع بالموانئ البحرية، وتقديم التيسيرات اللازمة لتطبيق نظام التسجيل المسيق للشحنات ACI ، فلابد من ضرورة التنبيه على التوكيلات الملاحية، بإضافة بيانات طرفي التبادل التجاري المصدر الأجنبي (مصدر الفاتورة التجارية) والمستورد المصري، وذلك كما هو متفق عليه بالدليل الإسترشادي للخطوط الملاحية.

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بدأت مصلحة الجمارك منذ الأول من أكتوبر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ( ACI ) إلزاميا على الواردات المصرية عبر الموانئ المصرية.

وقررت مصلحة الجمارك استثناء عددا من البضائع من هذا النظام الجديد، وذلك في المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد.

وحسب قرارات مصلحة الجمارك المنظمة لهذا الشأن، فإنه تم استثناء الصادرات المصرية من الالتزام بهذا النظام، ليكون تنفيذه على الواردات فقط.

كما تم وضع استثناءات لشحنات قطع الغيار المستعمَلة والأمتعة الشخصية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية، ليتم إدراج بند جمركي واحد (أو أكثر)، ويقوم موظفى الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة .

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أما بالنسبة لبضائع الصب التي ترد من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية للتخزين بالمستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية لحين الإفراج عنها، فيتم السماح بشكل مؤقت بطلب المستودع الحصول على رقم ACID للشحنات الواردة – على ان تمنح كل بوليصة رقم ACID – بشرط تقديم طلب التخزين لكل بوليصة وإقرار المستودع بتحمله المسئولية الكاملة عن جميع بيانات الشحنة لحين قيام المستودع بتوفيق أوضاعه وفقا للإجراءات المقررة بنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وعلى أن تقوم شركات المستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية باتخاذ الخطوات اللازمة للتسجيل على منصة (نافذة) والحصول على وحدات التوقيع الإلكتروني (e-Token) لموظفي الشركة المتعاملين مع المنظومة.

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أما ما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال (السفن الجوالة ) فيقوم المستورِد او وكيله بطلب إصدار رقم تعريفي (ACID) لكل شحنة (لكل بوليصة) خلال مدة لا تقل عن (3) ساعات قبل تقديم المانيفست.

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بقلم السيد فؤاد

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