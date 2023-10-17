الجمارك تطالب التوكيلات الملاحية العاملة بالموانئ المصرية تقديم قوائم الشحن للترانزيت المباشر

طالبت الإدارة العامة للسياسات والاجراءات بمصلحة الجمارك رؤساء المناطق الجمركية “الوسطى والجنوبية والغربية والشرقية” بتطبيق أحكام المادة رقم 103 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020, والتى تنص على ” ألا يتم فتح الحاويات برسم الترانزيت الغير مباشر وتكون وجهتها النهائية دوله أجنبية وليس داخل البلاد إلا فى حالات عالية الخطورة وهى الحالات الأمنية التى تحددها إدارة المخاطر، وكذلك الالتزام بأساليب الكشف والمعاينة فى غير المسار الأخضر التى تضمنتها أحكام الماده 256 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 207 ومنشور الإجراءات رقم 7 لسنة 2021، والذي يحدد اختصاصات مثمن المعاينة والمثمن المستندي.

وأشارت الدكتورة نجوي شحاتة رئيس الإدارة المركزية للسياسات الجمركية فى خطاب حصلت “المال على نسخة منه” أن تطبيق تلك التعليمات يأتى فى إطار دراسة المعوقات التى تواجه تجارة الترانزيت لتحويل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات وتشجيعا لتجارة الترانزيت.

وكانت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بقيادة محمد حسام الدين قد طالبت “عبر مكاتبه رسميه ” غرف الملاحه المصريه إلزام شركات التوكيلات الملاحية بتطبيق نص الماده 103 الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والمنظمة لإجراءات الترانزيت حيث انها لا تقوم بتقديم قوائم الشحن للترانزيت المباشر بإدارة المنافستو بجمارك شرق بورسعيد.

ولفت إلى أن الإدارة قامت بتوجيه التوكيلات الملاحية العاملة والمتعاملة مع جمرك شرق بورسعيد بالالتزام بنص المادة، وتقديم قوائم الشحن والبيانات المطلوبة للشحنات بنظام الترانزيت المباشر والتسهيل عليهم بتقديمها بشكل إلكتروني، وذلك عقب تلقي الإدارة المركزية بجمارك بورسعيد شكوى مدير عام جمارك ميناء شرق الدكتور أكرم عبد العظيم, من تقاعس شركات الملاحة المتعاملة مع الجمرك تقديم قوائم الشحن والبيانات المطلوبة للشحنات الواردة بنظام الترانزيت، مطالبا الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لإتاحة الصلاحية للتوكيلات لإدراج قوائم الشحن للترانزيت المباشر الكترونيا على تطبيق المنافستو بمنصة نافذه لسهولة الحفظ والوصول للمعلومات عند الحاجه إليها وإلغاء التعامل بالمستندات الورقية.