الجمارك تضيف «الدواء المصرية» ضمن الهيئات المستفيدة من الفاعل الاقتصادي المعتمد

وقعت الإدارة المركزية لبرنامج المُشغّل الاقتصادي المعتمد برتوكول مع هيئة الدواء المصرية، بهدف منح مزايا من الهيئة لأعضاء البرنامج في قطاع الأدوية والبضائع الخاضعة لفحص الهيئة.

وحسب مصدر جمركي فمن أهم بنود البروتوكول التي وقعها الطرفين تخصيص نقاط اتصال بين البرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وهيئة الدواء لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالشركات أعضاء البرنامج، إضافة إلى متابعة منح المزايا المدرجة في البروتوكول والتي تشمل ميزة حل المشاكل الخاصة بالشحنات الخاضعة لفحص الهيئة في أقل مدة ومنح أولوية إصدار نتائج الفحص الخاصة بتلك الشحنات، كما تم التشاور فيما يخص تصنيف الشركات الأعضاء بالبرنامج وتحديث تلك القائمة باستمرار.

وأضاف المصدر أنه بتوقيع هذا البروتوكول تقترب منظومة القائمة البيضاء المشتركة من الاكتمال مع كل الجهات، حيث تضم المنظومة حالياً (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – الهيئة القومية لسلامة الغذاء -هيئة الدواء المصرية -مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب مصلحة أمن الموانئ).

ولفت المصدر إلى أن خطوات إنشاء واعتماد تفويض المعاملات الإلكترونية تشمل قيام صاحب الشأن بإصدر طلب تفويض لمكتب تخليص، على أن يقوم المكتب بقبول واعتماد طلب التفويض المُصدر من قِبل صاحب الشأن، كما يبدأ مكتب التخليص من إصدار رقم تعريفي لشحنة وارد نيابة عن صاحب الشأن.

وأجرت مصلحة الجمارك مؤخرا تعديلات على معايير وشروط انضمام المستخلصين لمنظومة الفاعل الاقتصادي المعتمد في فبراير الماضي، تضمنت ألا يقل حجم أعمال شركة التخليص عن 500 مليون جنيه أو ما يعادلها.

وشمل القرار تسهيلات يمكن أن يحصل عليها المنضمون لمنظومة الفاعل الاقتصادي، التى منها أولوية الدور فى قيد البيان الجمركى بدفتر 46، ومنح المسار الأخضر للرسالة حال عدم وجود ملاحظات على المستورد، إضافة إلى أولوية الدور فى العرض على جهاز الفحص بالأشعة بالمنافذ الجمركية.

كما تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة، والمركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.

ويسمح النظام زيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريا.

كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.