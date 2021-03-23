الجمارك تضع اللمسات النهائية لتطبيق منظومة الإفراج المسبق عن البضائع المستوردة (مستند)

تمهيدا لتطبيقها مطلع ابريل المقبل اختياريا والزاميا اول يوليو المقبل

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة يتم تنفيذها من قبل المستخلصين الجمركيين بصفتهم مندوبي المستوردين، وذلك تمهيدا لتطبيق منظومة الافراج المسبق عن الشحنات المستوردة ” ACI ” .

ونص منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 14 لسنة 2021 بأنه يلتزم كافة المستوردين او وكلائهم من المخلصين الجمركيين بالموانئ البحرية باحكام قرار وزير المالية رقم 38 لسنة 2021 بشأن اجراءات التسجيل المسبق للشحنات ” ACI ” وسرعه استيفاء متطلبات استخدام التوقيع الالكتروني عند ادراج البيانات و التقديم الالكتروني للمستندات في حالات قيد البيانات الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات من خلال منصة نافذة.

وذكر المنشور أن تلك التعليمات تأتي في إطار جهود مصلحه الجمارك لوضع الاجراءات التنفيذية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ” ACI ” بالتنسيق مع الشركه المنفذه للمشروع .

كما أنه يأتي تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 38 لسنه 2021 بشأن اجراءات تنفيذ هذه المنظومة وفقا للضوابط والمحددات الواردة به.

ونص المنشور على أنه يأتي أيضا في اطار حرص مصلحة الجمارك على بدء العمل بهذه المنظومة بداية من أول ابريل المقبل بشكل تجريبي، على أن يتم تطبيقها إلزاميا اعتبارا من أول يوليو المقبل.

يذكر أن نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.

وتتمثل مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) حسب وزارة المالية في حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

كما انه من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على المستوردين والمُصدرون او الموردون ( الأجانب ) والشركات العاملة بالتخليص الجمركي، وشركات الشحن البحري/الجوي.