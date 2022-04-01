تمكن موظفو الجمارك في الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد كمية من المواد المخدرة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من جوهانسبرج على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم Ms 840 اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة فى راكب يدعى M H F أمريكى الجنسية من أصل مصرى قادم من جنوب افريقيا ، يسرع فى الخروج من باب اللجنة الجمركية بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أو أشياء ممنوعة أو يستحق عليها سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء عمارة مامور الفحص فأفاد بوجود كثافات متماثلة.

وقام أحمد عمر مدير الحركه المشرف على الصالة بتكليف هانى محمود وأحمد سعيد وتونى فكرى مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود عدة أكياس صغيره تحتوى على مادة الماريجوانا المخدرة بوزن 60 جرام تقريبا وعلبه بلاستيك صغيره بها حلوى بالماريجوانا و3 سجائر محشوة بالماريجوانا المخدرة ومطحنة خاصه بطحن مخدر الماريجوانا داخل حقائبه.

و قرر صبحى ربيع مدير الإدارة الرابعة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 80 لسنة 2022 بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

كما تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

فبناءا على مذكرة معلومات من الرائد احمد ضياء رئيس وحدة المباحث والنقيب عمرو الفيومي رئيس وحدة المفرقعات وعبد الفتاح عبده مأمور الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها اعتزام الراكب ظ . م . م سودانى الجنسية تهريب أصناف مخالفة فى الاتوبيسات القادمة من الخرطوم .

وقام حمدى محمد مكى مدير الجمرك بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبد اللاه وعلى عبد اللطيف مامورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود قطعة معدنية صفراء اللون وكيس بداخله حبيبات صغيرة يشتبه فى كونهم من معدن الذهب النفيس بوزن إجمالى ٤٥٥ جرام تقريبا داخل حقائبه .

قرر أحمد مصطفي عثمان مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان والمنافذ الجمركيه إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة2022 وحرره محمود مختار .

يأتى ذلك بناءا على تعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والأستاذ أشرف زيتون مدير عام الأمن الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية .