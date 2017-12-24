الجمارك تضبط كمية مشغولات ذهبية وفضية بمطار القاهرة

مها أبوودنتمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب بمطار القاهرة برئاسة سامى شكر مدير الجمارك من ضبط محاولتى تهريب لكمية من المشغولات الذهبية والفضية. يأتي ذلك بالمخالفة للقانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك وقانون الا

مها أبوودن

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب بمطار القاهرة برئاسة سامى شكر مدير الجمارك من ضبط محاولتى تهريب لكمية من المشغولات الذهبية والفضية.

يأتي ذلك بالمخالفة للقانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية رقم 692 القادمة من إسطنبول اشتبه سامح الجبار مأمور اللجنة فى الراكب، فلاحظ من خلال مراجعة جواز سفره أن قدومه من الصين عن طريق تركيا.

وتم تشكيل لجنة من محمود سليمان وجمال السيد وميلاد رسمى تحت إشراف محمد عبدالتواب مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود 73 كجم مشغولات فضية مخفاة بين طيات الملابس داخل حقيبته.

في السياق نفسه، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة شركة مصر للطيران والقادمة من بانكوك اشتبه محمود سليمان رئيس قسم تفتيش الركاب،لاحظ أنه قادم من الهند عن طريق تايلاند.

و تم تكليف لجنة من خالد شعبان وجمال السيد لتفتيش الراكب تحت إشراف محمد عبدالتواب مدير الحركة، وتبين وجود كولية حريمى من الذهب الأبيض المرصع بالألماظ بوزن 115 جرام وخاتم من الذهب المرصع بالألماظ، فقرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المضبوطات وتحرير محضرى تهرب جمركى.