الجمارك تضبط تلاعبا في مستندات القيمة للتهرب من 7.6 مليون جنيه

مها أبوودن: ضبطت الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالجمارك محاولة للتلاعب في مستندات القيمة للبضائع المفرج عنها من إحدى الشركات للتهرب من سداد 7.6 مليون جنيه .وتوجهت لجنة شكلتها الادارة لمقر شركة تعمل فى مجال استيراد الاجهزة الكهربائية بالاسكندرية حيث تم اكتشاف عدم إدراج وإقرار الشركة عن

مها أبوودن:



ضبطت الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بالجمارك محاولة للتلاعب في مستندات القيمة للبضائع المفرج عنها من إحدى الشركات للتهرب من سداد 7.6 مليون جنيه .





وتوجهت لجنة شكلتها الادارة لمقر شركة تعمل فى مجال استيراد الاجهزة الكهربائية بالاسكندرية حيث تم اكتشاف عدم إدراج وإقرار الشركة عن بند الإتاوات التى تم دفعها للمورد الخارجى بفواتيرها ومستنداتها المقدمة للجمارك عند الإفراج عن بضائعها المستوردة بينما ظهرت قيمة هذه الإتاوات بدفاترها وحساباتها الموجودة بمقر الشركة.