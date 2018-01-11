الجمارك تضبط أول محاولة لتهريب فوانيس رمضان

مها أبو ودن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات، برئاسة حلمي أبو الحسن، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقلام الليزر وفوانيس رمضان التى تعد ضمن الأصناف الفلكلورية المحظور استيرادها. وتمّت عملية الضبط بناء على الإخبارية المقدَّمة من الإدارة العامة لمكافحة ال

مها أبو ودن





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات، برئاسة حلمي أبو الحسن، من ضبط محاولة تهريب كمية من أقلام الليزر وفوانيس رمضان التى تعد ضمن الأصناف الفلكلورية المحظور استيرادها.

وتمّت عملية الضبط بناء على الإخبارية المقدَّمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات والتزام بوجود معلومات عن محاولة شركة “ك. و” للاستيراد، إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم COSU6173547400 بعد 2 حاوية أرقام FCIU8061932 وFCIU9588908 واردة من الصين، والصنف طبقًا للمستندات “ألعاب”.

وتم تشكيل لجنة جمركية للكشف والمعاينة، وبكشف الحاويات تبين وجود 1350 فانوسًا من لدائن أشكال وأحجام مختلفة، و37423 فانوسًا من لدائن مضيء على شكل ميدالية ألوان وأشكال وأحجام مختلفة، و9000 قلم ليزر مضيء وكشاف على شكل ميدالية من لدائن ومعدن.

وقرر الدكتور جمال عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة، تحرير محضر ضبط جمركي والعرض على وزارة التجارة.