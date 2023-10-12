الجمارك: تصدير الأدوية إلى ليبيا عبر منفذي السلوم وامساعد فقط (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور إجراءات رقم 10 لسنة 2023 والخاص بتصدير الأدوية ذات المنشأ المصري إلى الأراضي الليبية.

ونص المنشور على أنه تم تلقي خطاب من اللواء سليمان علي سالم مدير عام مصلحة الجمارك الليبية رقم10978/6/22 بشأن الإفراج والسماح بتصدير الأدوية ذات المنشأ المصري فقط إلى الأراضي الليبية عبر المنفذ البري (السلوم – امساعد) .

وأشار مسئول جمارك ليبيا أن هذا يأتي في إطار تعزيز حركة التجارة البينية بيت البلدين، وتسهيلا للإجراءات الجمركية بالمنافذ الحدودية، واستنادا إلى اتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين البلدين من أجل قمع المخالفات الجمركية والبحث عنها وردعها.

وفي أغسطس من العام الماضي، وصل إلى القاهرة وفد رسمي ليبي، للاتفاق مع شركات مصرية على تصدير الأدوية وتجهيز المستشفيات في ليبيا، ضمن خطة إعادة الإعمار.

وقال رئيس الغرفة الليبية المصرية الاقتصادية إبراهيم الجراري في تصريحات صحفية، إن الوفد الذي يرأسه رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا سالم حسن محمد، سيدعو الشركات المصرية لحضور مؤتمر ليبيا الطبي المقرر 17 أكتوبر من العام الماضي بمدينة بنغازي شرقي البلاد.

وأضاف الجراري: “دورنا التنسيق وشرح كل متطلبات السوق الليبية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإضفاء الطمأنينة على الشركات الراغبة في الحضور إلى ليبيا، والتواصل مع الشركات الراغبة لاستخراج تصاريح أمنية لها للحضور إلى بنغازي”.

وستقدم الشركات المصرية عطاءاتها للقطاعات الطبية الليبية كالمستشفيات وغيرها، على أن توقع العقود أثناء المؤتمر المتوقع أن تحضره عشرات الشركات المصرية، للمساهمة في إعادة الإعمار الطبي، كما ستستعين ليبيا بشركات خليجية.