الجمارك تصدر منشور تعريفات بشأن أسماء المواد الصيدلانية

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تعريفات رقم 68 لسنة 2023 بخصوص قاعدة بيانات القائمة الدولية لأسماء المواد الصيدلانية الفعالة غير المسجلة الملكية والصادرة عن منظمة الجمارك العالمية بناءا على توصية من منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الادارة المركوية للتعريفة والقيمة والمنشأ، قائمة بأسماء كقاعدة بيانات وفقا لتحديث يوليو 2023 بصيغى ملف اكسيل، يشتمل على اسم الصنف باللغة الانجليزية والفرنسية وفقا للترتيب الأبجدي، والبند الجمركي الواجب التطبيق، ورقم تسجيل خدمة المستخلصات الكيميائية وغيرها لحوالي 6000 صنف من موقع منظمة الجمارك العالمية الالكترونية بغرض تسهيل تبنيد هذه الأصناف.

وذكرت مصلحة الجمارك أن تلك التعليمات تاتي الحاقا لمنشور تعريفات رقم 8 لسنة 2017، و44 لسنة 2020، و4 لسنة 2021 ؟

وكان قد نص منشور تعريفات رقم 4 لسنة 2021 على انه نظرا للظروف الراهنة والحاجة الملحة التي فرضتها وباء فيروس كورونا وحرصا من الادارة العامة للتعريفة في العمل على سرعة اتخاذ القرارات في جميع المواقع الجمركية، فتم ارسال القائمة الجديدة للاسماء الدولية غير المسجلة الملكية ( Covid-19 124) والخاص ببعض أصناف المواد والمكونات الصيدلانية الفعالة غير المسجلة للملكية والمشتمل على البند الجمركي، وذلك لعدد 25 مادة ذات صلة بوباء كورونا والتي تم اعداده من قبل منظمة الجمارك العالمية بالاشتراط مع منظمة الصحة العالمية والمذاعة على موقع منظمة الجمارك العالمية بغرض تسهيل تبنيد هذه المنتجات للدول الأعضاء.

يشار إلى أنه قد نُشرت أولُ قائمة في عام 1977 حيثُ تضمنت 212 دواءً، وتقوم منظمة الصحة العالمية بتحديثِ القائمة كل سنتين.

ونُشرت القائمة الرابعة عشرة في عام 2005 وتضمنت 306 دواءً، وفي عام 2015 نُشرت النسخة التاسعة عشرة حيثُ احتوت على 410 دواءً، كما نُشرت النسخة العشرين في عام 2017، وتَضُم 433 دواء، فيما نُشرت النسخة الواحدة والعشرين في عام 2019، وتحتوي القوائم المحلية على ما بين 334-580 دواء.