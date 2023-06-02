«الجمارك» تصدر منشورًا بشأن الأختام الجديدة المقرر استخدامها من وزارة الصناعة القطرية (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 29 لسنة 2023 والخاص بالأختام الجديدة التي من المقرر استخدامها من قبل وزارة التجارة والصناعة القطرية خلال الفترة المقبلة.

ونص المنشور الذي أصدرته الدكتوره أمل أحمد محمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي بمصلحة الجمارك، على ورود خطاب من قبل رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة رقم 1182 في منتصف مايو الماضي والمتضمن الختم الجديد لوزارة التجارة والصناعة القطرية ويحتوي على الترقيم من 1 إلى 100 وهو على الختم الحي، أما بالنسبة للختم الالكتروني فلا يوجد له ترقيم.

وأشار خطاب وزارة الصناعة والتجارة، إلى أن هذا يأتي في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، كما يأتي الحاقا بمنشور اتفاقيات رقم 6 لسنة 2023 .

وفي نفس السياق تلقت مصلحة الجمارك خطاب من رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 1002 في ابريل الماضي بخصوص نماذج الاختام والتوقيعات الخاصة بالسادة المخولين بالتوقيع على شهادات منشأ الكوميسا لدولة زيمبابوي مطار ( هراري ) والتي وردت إليهم من سكرتارية الكوميسا.

وفي نفس السياق خطابت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أكدت فيه أنه ورد كتاب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاقتصادية – إدارة التكامل الاقتصادي العربي) بشأن بدء وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان إصدار شهادات المنشأ الالكترونية في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بدءا من يونيو الجاري.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 30 لسنة 2023 بتطبيق خطاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ببدء وزارة التجارة والصناعة بعمان اصدار شهادات المنشأ الالكترونية في اطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

يذكر أن شهادة المنشأ تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها لإمكانية تقدير نسب الرسوم التى ستفرض عليها أو المميزات الممنوحة لها كما أنها تُمكن الحكومات من منع دخول السلع المقاطعة اقتصاديا أو الممنوعة.

ويستلزم اصدار شهادات المنشأ لتصدير المنتجات الوطنية وإعادة التصدير تقديم فاتورة تجارية مستوفية البيانات التالية رقم وتاريخ الفاتورة، المرسل اليه وعنوانه، وسيلة الشحن ( بر- جو- بحر)، مواصفات البضاعة المصدرة، الوزان الاجمالي والوزن الصافي، عدد ونوع الطرود، بلد المنشأ، وقيمة البضاعة، وختم الشركة وتوقيع المفوض بالتوقيع عن الشركة.