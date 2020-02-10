الجمارك تصدر منشورا مجمعا بالأصناف التي تخضع لرسم الصادر في 2020 (مستند)

أصدرت مصلحة اجمارك منشورا يتضمن كافة الأصناف التي لا تزال خاضعة لرسم الصادر خلال العام الجاري 2020

أصدرت الإدارة المركزية لمصلحة الجمارك بالإسكندرية منشورا بجميع الأصناف من البضائع التي مازالت خاضعة لرسم الصادر وقيمة الرسم المقررة، وكذا أرقام القرارات الوزارية المنظمة لها والتي يتم فرضها من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

ومن أهم الأصناف، التي لا تزال خاضعة لرسم صادر خردة المعادن والمصنوعات الناتجة عن صهرها كالنحاس النقي وخردته وفضلاته والتي يصل رسم الصادر عليها 20 ألف جنيه للطن، وفق منشور الجمارك .

أما الرصاص بأشكاله المختلفة يصل رسم الصادر عليه 7 ألآف جنيه للطن، و1300 جنيه على طن الصلب و7 ألآف جنيه لخردة وفضلا الألمونيوم و2600 جنيه للزنك وأشكاله الخام والخردة منه.

وتم استمرار فرض رسم صادر على نفايات وفضلا الورق والورق المقوي “دشت” بواقع 3600 جنيه للطن والتي تستمر من 23 ديسمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2020.

كما تم استمرار فرض رسم صادر على بعض الحبوب ومكونات الأعلاف ومنها قش وقشور الحبوب فيما عدا قش الأرز بواقع 600 جنيه للطن، و700 جنيه للبرسيم ومنتجاته، و900 جنيه للنخالة، والمواد النباتية، و 300 جنيه لسيلاج الذرة.

والمنشور الذي حصلت “المال” على نسخة منه والصادر عن مصلحة الجمارك المصرية كالتالي: